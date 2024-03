Afgelopen weekend heeft Oliver Bearman zichzelf op de kaart gezet tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De jonge Brit maakte furore bij Ferrari, als invaller van Carlos Sainz. Nu blijkt dat het plan was om Bearman dit jaar al volledig te laten racen bij het team van Haas, zo meldt Auto Motor und Sport.

De Formule 1 heeft in 2024 de bijzondere statistiek dat alle coureurs die het 2023-seizoen zijn geëindigd, ook aan de start verschenen in 2024. Toch laat het ook een keerzijde van de sport zien, want hierdoor wordt het lastiger om als rookie door te stromen. Liam Lawson pakte vorig jaar zijn kans als invaller van Daniel Ricciardo en Bearman heeft hetzelfde gedaan in Djedda.

Bearman en Haas

Bearman reed vorig seizoen al een vrije training voor het team van Haas en teambaas Ayao Komatsu was erg onder de indruk. Volgens het Duitse medium was het ook de bedoeling dat de Brit dit seizoen zijn officiële debuut zou gaan maken bij de Amerikaanse renstal, als één van de nieuwe rookies van het jaar. De Haas van vorig jaar was echter geen topauto en mede dankzij de problemen, is de overstap voor dit jaar uitgebleven. Dat betekent overigens niet dat de kansen zijn verkeken, want Bearman lijkt wel dé kandidaat te zijn om volgend jaar alsnog het zitje bij de Amerikaanse renstal in te nemen.

GP van Saoedi-Arabië

De 18-jarige reservecoureur van Ferrari moest halsoverkop invallen voor Sainz, afgelopen weekend. Bearman had eerder op vrijdag nog de pole position gereden in de Formule 2, maar moest aan de slag bij het meest legendarische team uit de Formule 1-paddock. Hoewel dat extra druk met zich meebracht, wist hij zich op een verdienstelijke 11e plek te kwalificeren. Tijdens de race kende hij een aantal knokpartijen, maar wist hij uit de problemen te blijven. Uiteindelijk kwam hij als zevende over de streep en heeft daardoor zes punten achter zijn naam staan.

