Oliver Bearman heeft het afgelopen weekend behoorlijk wat indruk weten te maken toen hij plotsklaps in mocht stappen bij Ferrari wegens de afwezige Carlos Sainz. De jonge Brit kreeg de handjes van Max Verstappen op elkaar en kan ook rekenen op veel respect vanuit een andere Red Bull-prominent: Helmut Marko.

Sainz voelde zich het hele weekend al niet helemaal niet lekker en al vrij snel werd door de medici duidelijk gemaakt wat er aan de hand was met de Spaanse coureur. Het bleek dat de man uit Madrid een blindedarmontsteking onder de leden had en onder het mes moest. Vervolgens werd Sainz succesvol geopereerd en was hij op zondag weer aanwezig op het circuit om zijn team aan te moedigen. Tijdens de afwezigheid van Sainz in Djedda was er een kans weggelegd voor de Britse Bearman, die vlak voor VT3 dus te horen kreeg dat hij in mocht stappen om de rest van het weekend uit te rijden.

Sensationeel

De pas achttienjarige coureur werd dus direct voor de leeuwen gegooid tijdens de laatste oefensessie. Een lastig parket met een hoop druk, al viel snel genoeg te zien dat de Brit daar goed mee om weet te gaan. Hij werd tiende in de laatste oefensessie, terwijl hij in de kwalificatie later op die dag nét Q3 misliep met een elfde tijd. Vooral in de race gaf Bearman zijn visitekaartje af door in zijn eerste Grand Prix ooit als zevende over de streep te komen. "Het debuut van Ollie Bearman bij Ferrari was sensationeel", is de enige conclusie die talentenkenner Marko in zijn column voor Speedweek kan trekken.

Advies voor Vasseur

De Oostenrijker vervolgt: "Om op zo'n manier te rijden op een circuit als Djedda met zo weinig training, was ontzettend sterk. Op momenten was hij zelfs even sterk als Charles Leclerc. Maar wat gaat Ferrari nu doen?", vraagt de Red Bull-voorman zich af. "Ze kopen een dure Hamilton en Leclerc heeft een contract voor de lange termijn. Nu blijkt Bearman en supertalent te zijn. Als ik Fred Vasseur was, zou ik zo snel mogelijk een stoeltje in de Formule 1 zoeken voor Bearman bij een ander team. Bijvoorbeeld bij Haas", zo adviseert de adviseur ten slotte.

