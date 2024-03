De 22-jarige Liam Lawson is dit seizoen terugverwezen naar een reserverol en heeft daardoor de tijd om in de data van Max Verstappen te duiken. De Nieuw-Zeelander wijst in de Sky Sports F1-podcast naar de dominante RB20 en legt uit waar Verstappen in Djedda het verschil maakte.

Ook in de tweede race van het jaar ging het Verstappen weer voor de wind. De Limburger pakte op vrijdag nog de pole position en wist op zaterdag 'gewoon' de race te winnen. Teamgenoot Sergio Pérez beschikt over hetzelfde materiaal, maar kan lang niet hetzelfde eruit halen. Volgens Lawson heeft het niet alleen te maken met de kwaliteiten van Verstappen, het ligt in zijn ogen simpelweg ook aan het vertrouwen dat de drievoudig kampioen van zichzelf heeft.

Verstappen vol vertrouwen, Hamilton kwakkelt met W15

Met een aantal titels op zak wordt het spelletje natuurlijk een stuk makkelijk, maar Lawson wijst vooral naar de portie zelfvertrouwen van de Nederlander. "Max heeft het meeste vertrouwen in die auto. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Lewis [Hamilton], dan is hij duidelijk niet 100 procent gelukkig en dat is hij ook niet geweest met die auto." De onvoorspelbaarheid van de W15, zorgt voor meer kopzorgen bij Hamilton: "Je kunt je voorstellen dat elke keer als hij aan de start van een kwalificatieronde of welke ronde dan ook komt, hij niet 100 procent zeker is van wat hij onder zich heeft en precies weet wat hij gaat doen."

Verstappen mist geen apex

In de Formule 1 is een snelle, betrouwbare, maar ook vooral voorspelbare auto een must en dan kan een coureur het verschil maken. "De beste manier om het te zien is als je kijkt naar de kwalificatieronde van Djedda, hij mist geen apex en hij komt zo dicht bij de muur in bocht 4. Ik ben er vrij zeker van dat hij hem aan de binnenkant raakte, wat extreem moeilijk is om te doen, om zó precies te zijn. Maar het is niet alleen bocht 4, het is ook bocht 10, bocht 22, het is eigenlijk overal, hij is zo precies en zelfverzekerd met de auto en het zijn die dingen die de rondetijd echt goedmaken."

