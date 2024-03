Max Verstappen heeft vol lof gesproken over de Hungaroring, het circuit dat gastheer is van de Formule 1 Grand Prix van Hongarije. De technische gedeeltes maken de baan uniek en dus gaat de Red Bull-coureur daar graag naartoe wanneer hij mensen coacht.

Verstappen is naast drievoudig wereldkampioen ook een fervent simracer met Team Redline. Hij komt dan genoeg jongens en meiden tegen die het in virtuele wedstrijden op bijvoorbeeld iRacing het heel goed doen, maar het budget niet hebben om ook in het echt te racen. Verstappen wil ooit zijn eigen team in de GT-racerij beginnen en de eerste stappen zijn al gezet. Thierry Vermeulen komt uit in onder andere de DTM in een Ferrari 296 GT3 met sponsoring van Verstappen.com. Wanneer Verstappen andere coureurs coacht, dan doet hij dat het liefst op de Hungaroring. Op de baan in Mogyoród, dat zo'n 20 kilometer van de Hongaarse hoofdstad Boedapest ligt, wordt al sinds 1986 met de Formule 1 geracet.

Anderen coachen

"Ik vind het een fantastisch circuit," vertelde Verstappen tegenover de Hongaarse tv-zender M4 Sport. "Ik genoot er heel erg van de eerste keer dat ik daar naartoe ging in een Formule Renault-auto toen. Ik kom er altijd graag terug, natuurlijk met de Formule 1 ook, maar middenin het seizoen zelf probeer ik daar naartoe te gaan met een GT-auto, omdat het zo'n technisch circuit is. Ook als je daar naartoe gaat met mensen die beter willen worden [in het racen], mensen die ik bijvoorbeeld coach, dan is het een geweldig circuit."

Snel op de Hungaroring

"De tweede sector is zo'n technisch gedeelte," vervolgde de regerend wereldkampioen. "Als je een fout maakt in de ene bocht, dan is de volgende meteen verpest. Voor een coureur om zo'n reeks bochten te begrijpen... Ik denk altijd bij mezelf: 'Als je snel kan zijn op de Hungaroring, dan kan je eigenlijk overal ter wereld snel zijn'. Het is namelijk heel uniek hoe lastig de layout eigenlijk is."

