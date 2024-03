Lando Norris heeft na de Grand Prix van Saoedi-Arabië laten weten dat het stuiteren van de Formule 1-auto's opgelost moet worden. Max Verstappen uitte eerder dit jaar al zijn zorgen en de McLaren-coureur sluit zich nu dus bij de regerend wereldkampioen aan.

De koningsklasse van de autosport introduceerde voor het seizoen van 2022 nieuwe technische reglementen, waarbij er gebruik wordt gemaakt van het zogeheten groundeffect. Dit werd opnieuw in de Formule 1 geïntroduceerd in de hoop dat de auto's elkaar beter door de bochten konden volgen, omdat de downforce vooral wordt gegenereerd door de vloer en niet door de vleugels. In het eerste seizoen van deze technische reglementen speelde vooral porpoising een grote rol, het stuiteren van de auto's. Dit probleem lijken de teams nu wel onder de knie te hebben, maar om het groundeffect te laten werken, moeten de auto's erg laag op de baan worden afgesteld. Van het probleem met de rijhoogte kom je dus niet zomaar af. De vloer van een Formule 1-bolide slaat nog steeds tegen het asfalt, zo liet Verstappen weten bij de seizoensopener in Bahrein.

Rugklachten door lage rijhoogte

"Aan het eind van de rechte stukken met volle krachten [op de auto], dan is de impact te zwaar met de lage rijhoogte," legde de Nederlander toen uit tegenover de BBC. Hij kaartte het probleem aan bij de FIA "als advies voor de toekomst". Verstappen vervolgde dat het probleem "ons comfort, onze ruggenwervels, de compressie over de hobbels" was. Norris liet vervolgens aan de aanwezige media op het Jeddah Corniche Circuit weten dat het porpoising minder erg is geworden, "maar je moet de auto's nog steeds extreem laag en stijf afstellen". Dat begint bij de 24-jarige uit Bristol zijn tol te eisen. "Ik heb het nog steeds moeilijk met mijn lichaam en rug en al die dingen."

Verbetering op lange termijn

"Ik moet nu een boel doen wat ik een paar jaar geleden nog niet hoefde te doen," vervolgde Norris. "Ik zou niet zeggen dat alles direct door de auto komt. Ik denk dat het ook gewoon een klein beetje komt door wie ik natuurlijk ben. Maar ik denk wel dat dit soort dingen voor de lange termijn verbeterd moeten worden, zeker als ik hier nog vele jaren wil blijven." Er gaat volgens Motorsport Week nu een theorie rond dat het stuiteren van de auto's een veroorzaker is van de blindedarmontstekingen bij Alexander Albon en Carlos Sainz, die respectievelijk de Italiaanse Grand Prix van 2022 en de Grand Prix van Saoedi-Arabië vorige week moesten missen. Norris reageerde op die theorie: "Ik weet niet hoe die met elkaar in verband kunnen staan, maar ik ben geen dokter, dus ik zal daar niet teveel over zeggen."

