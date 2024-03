Andrea Stella, teambaas van McLaren, weet dat het team momenteel met Mercedes in gevecht is om P3 in de pikorde, maar heeft ook hoop dat de upgrades die over drie a vier races komen het team verder vooruit gaan helpen.

Volgens Stella is binnen McLaren al wel duidelijk wanneer de eerste grote upgrade van het seizoen 2024 gaat komen. In 2023 bleek de upgrade revolutionair te zijn voor de auto, want McLaren kon vanaf deze upgrade ineens meedoen om podiumplekken. Stella hoopt dat dit weer mogelijk is, zo zegt hij in gesprek met Motorsport.com. "We hebben een paar kleine dingen die komen voor Australië en hopelijk voor Japan, maar dat zijn maar een paar milliseconden. En dan hebben we hopelijk in het eerste derde deel van het seizoen een grote upgrade. Dat zal rond race zes of zeven zijn."

Ruimte voor verbetering

Volgens Stella is er bij de auto's in het huidige tijdperk nog genoeg ruimte voor verbetering. "Ik denk dat er nog ruimte is om de auto wat beter te begrijpen. In Jeddah hebben we de set-up van de twee auto's iets anders aangepakt. En ik denk dat we een aantal interessante positieve en negatieve punten zien. Deze optimalisatie is misschien een tiende waard, het is niet alsof je iets magisch kunt vinden. We kennen de auto goed, afgezien van dit kleine verschil tussen de twee auto's dat we zullen bekijken. Ik denk dat het vooral een kwestie van upgrades is, of aanpassing aan het circuit in relatie tot de baaneigenschappen."

McLaren goed op bepaalde plekken

Stelle realiseert zich ook dat de auto van McLaren momenteel op bepaalde plekken van het circuit beter is dan op andere plekken. "Je zult gezien hebben dat iedereen achter de McLaren in sector één [in Djedda] terrein zou verliezen. Wanneer je van die snelle, vloeiende bochten hebt waarin het genoeg is om een eerste stuurinput te doen, reageert de auto heel goed. Als de bochten daarentegen lang zijn en je het stuur echt lang moet vasthouden, geeft de auto een beetje op en verliezen we veel tijd. Dat is waar Ferrari erg sterk in is en daarom was Leclerc zo competitief in de laatste sector, juist in die [laatste] bocht. En de andere beperking was nog steeds dat we meer topsnelheid zouden willen hebben. Op die twee punten waren we erg goed op dit circuit."

