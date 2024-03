Carlos Sainz moest afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië aan zich voorbij laten gaan wegens een blindedarmontsteking, maar lijkt alleen deze race te moeten missen. De Spanjaard zal volgende week in Melbourne weer terugkeren.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com vrijdag te melden. De Spanjaard arriveerde vorige week woensdag al niet lekker op het stratencircuit in Djedda en sloeg de mediaverplichtingen over, waarna hij op donderdag wel de eerste twee vrije trainingen reed. Op vrijdag werd echter duidelijk dat Sainz niet mee kon doen aan VT3 en de kwalificatie, waardoor de 18-jarige Oliver Bearman in moest vallen. Die deed dit naar behoren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Bearman kreeg voor debuut berichtje van idool Vettel: "Heel speciaal"

Bearman maakt indruk

De Brit kreeg het een paar uur voor de derde vrije training te horen en eindigde tijdens VT3 op de tiende plaats met 22 rondjes achter zijn naam. Tijdens de kwalificatie kwam Bearman probleemloos door Q1 heen, maar bleek P11 het eindstation te zijn voor de jonge coureur. Geen Q3 dus, maar dit maakte Bearman tijdens de race meer dan goed. Vanaf P11 reed Bearman naar P7 en scoorde hij solide punten. De coureur van Ferrari, die in Djedda eigenlijk in de Formule 2 zou racen, kreeg na de race veel lof, maar het lijkt bij deze ene race te blijven.

OOK INTERESSANT: Marko adviseert Vasseur: "Zo snel mogelijk Formule 1-stoeltje voor Bearman zoeken"

Sainz is herstellende

Sainz werd in Djedda nog geopereerd, was op zaterdag aanwezig tijdens de race en zou volgens de geruchten daar zelfs gesprekken gevoerd hebben met Mercedes over een stoeltje in 2025 en rust momenteel uit in Madrid. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com gaat Sainz dit weekend richting Australië om zich aan te passen aan de tijdzone en het klimaat. Aangezien F2 ook in Melbourne twee races gaat afwerken, is Bearman ook weer gewoon aanwezig. Mocht Sainz, die dus in ieder geval aanwezig lijkt te zijn, toch niet in actie kunnen komen, dan zal Bearman wederom de honneurs waarnemen. Voor nu is de kans echter groot dat Sainz in Australiër volgend weekend gewoon weer achter het stuur zit.

Gerelateerd