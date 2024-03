De Formule 1 Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië in 2024 zitten er al op en nu wordt er uitgekeken naar Australië. Ondertussen heeft Pirelli de bandencompounds aangekondigd voor de drie wedstrijden daarna in Japan, China en Miami.

Pirelli heeft vijf verschillende compounds: de C1 tot en met de C5, van hard naar zacht. Ieder raceweekend worden er drie verschillende compounds meegenomen. Voor de 2023-seizoensopener in Bahrein werden de C1, C2 en C3 gebruikt. De Italiaanse fabrikant nam dezelfde keuze voor Spanje, Groot-Brittannië, Nederland, Japan en Qatar. Pirelli bracht C2, C3 en C4 mee naar Saoedi-Arabië, Australië, Miami, België, de Verenigde Staten en São Paulo. De zachtste drie banden, C3, C4 en C5, werden gebruikt in Azerbeidzjan, Monaco, Canada, Oostenrijk, Hongarije, Italië, Singapore, Mexico-Stad en Las Vegas. In 2023 was er ook nog de C0-compound, maar deze werd geen enkele keer meegenomen en is daarom voor 2024 uit de roulatie gehaald.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'F1 stapt van huidig plan af en ziet op aandringen van Pirelli af van 16 inch banden'

Japan verplaatst, rentree voor China

Dit jaar nam de Italiaanse bandenfabrikant de drie hardste soorten rubber mee naar Bahrein, de C2, C3 en C4 naar Djedda, en zal het de drie zachtste compounds meenemen naar Melbourne. Tijdens de Grand Prix van Japan gaan we weer terug naar de C1, C2 en C3. De race op het Suzuka International Racing Course werd traditioneel gehouden in oktober, maar is van plek geruild met Azerbeidzjan om het reizen tussen evenementen iets logischer te maken. De wedstrijd staat gepland voor 7 april, twee weken na Australië. Door onder andere de S-bochten en de 130R is Suzuka zwaar voor de banden en dus gaat het hardste rubber mee.

De koningsklasse keert vervolgens voor het eerst sinds 2019 weer terug naar China en er zal dus op het Shanghai International Circuit voor het eerst worden gereden met deze generatie auto’s. Dat zal gebeuren met de compounds C2, C3 en C4, maar hoe de banden precies gaan reageren op het asfalt waar de Formule 1 al vijf jaar niet is geweest, blijft een onbekende factor. In Miami zal de luchttemperatuur vooral een grote rol spelen in hoeveel grip de coureurs zullen hebben. Net als vorig jaar beschikken ze over de C2, C3 en C4.

Gerelateerd