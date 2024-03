Vanaf 2026 gaat de Formule 1 ogenschijnlijk niet overstappen op 16 inch banden. Pirelli heeft erop aangedrongen bij de koningsklasse dat de 18 inch banden momenteel de beste optie zijn.

Dit weet Motorsport.com vrijdag te melden. F1 maakte tot eind 2021 gebruik van 13 inch banden en stapte vervolgens vanaf 2022 over naar 18 inch. Het huidige tijdperk in F1 zijn het dus de 18 inch banden die de sport domineren en hier lijkt voorlopig ook in het volgende tijdperk nog geen verandering in te gaan komen. Hier zijn een paar redenen voor.

Andere regels 2026

De motorreglementen zijn al een tijdje afgerond en goedgekeurd, maar dat betekent niet dat alles al geregeld is. Dit seizoen moeten er beslissingen worden genomen over alle andere reglementen, waar ook de banden onder vallen. De auto's van 2026 zullen meer elektrisch vermogen hebben, waardoor er ook minder drag moet worden gegenereerd. Dit kan op verschillende manieren, waaronder actieve aerodynamica. Dit zorgt echter wel weer voor zwaardere auto's, iets wat dan juist weer niet de bedoeling is. Het overstappen naar 18 inch banden was een optie en leek ook te gaan gebeuren, maar nu zou Pirelli er dus op aangedrongen hebben om dit niet te doen.

Toch geen 18 inch banden

De reden zou als volgt zijn. "Bandenleverancier Pirelli blijft om zowel praktische redenen als marketingredenen aandringen op het behoud van de 18 inch banden die nu worden gebruikt. Zo zou een overstap op 16 inch grote gevolgen hebben voor het productieproces van de enige bandenleverancier. Er is vroeg duidelijkheid over nodig, des te meer omdat Pirelli dan voor 2025 nog een compleet testprogramma met zogenaamde mule cars op zou moeten richten."

Mario Isola, topman van Pirelli, zegt ook dat er nog een andere reden is. "We kunnen in principe banden voor 16 inch velgen ontwikkelen, maar dat is wel een uitdaging, ook afhankelijk van de prestaties die worden verwacht. Het doel is natuurlijk om de 2026-auto lichter te maken, maar we moeten accepteren dat F1-auto's in de voorbije jaren vooral zwaarder zijn geworden door veiligheidselementen zoals de halo. Daar kunnen we natuurlijk geen enkele concessie aan doen. Bovendien zijn de auto's veel zwaarder geworden door de hybride motoren. Dat zijn dingen die je moet accepteren en waar je omheen moet werken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de banden."

18 inch relevanter voor straatauto's

Volgens Isola hebben de 18 inch banden ook meer relevantie als het aankomt op straatauto's en het draagvlak dus breder is. "Als je naar de gewone auto's kijkt, dan is de trend om voor steeds grotere velgen te gaan. Dertig of veertig jaar geleden waren de meeste straatauto's voorzien van 13 inch en sprak je bij supercars van 14 inch. Tegenwoordig heeft een normale straatauto al 18 inch en hebben supercars 19, 20 of zelfs 21 inch. Dit is de ontwikkeling van de automotive-industrie en die moeten we accepteren. Als de Formule 1 graag relevant wil blijven en als de sport graag technologie wil overdragen, dan moeten we deze richting volgen. De stap van 13 naar 18 inch was in dat opzicht een goede zet voor ons een paar jaar geleden. Van 16 inch-banden zouden we in theorie ook nog wel iets kunnen leren, maar 18 inch heeft absoluut meer relevantie voor ons."

