Lars Leeftink

Vrijdag 22 december 2023 13:35 - Laatste update: 15:33

Het seizoen 2023 is voorbij, waardoor bandenleverancier Pirelli alle statistieken van 2023 kan verzamelen en openbaren. Dit heeft het dan ook gedaan, waarna er een paar conclusies getrokken kunnen worden.

Wat betreft bandencompounds werd er in 2023 het meest gereden op de C2 (302.575 kilometer) en C3-banden (300.150 kilometer). C4 eindigde op de derde plaats, met C1 op de vierde plaats. De C5-band werd met afstand het minst gebruikt: 102.051 kilometer. De intermediates werden zelfs meer gebruikt dan de C5-banden (103.824 kilometer), terwijl de wets in totaal 56.729 kilometer werden gebruikt. Er werd ook nog 60.515 kilometer afgelegd op de protoype-banden van Pirelli.

Artikel gaat verder onder video

Andere statistieken

In totaal reden de coureurs 307.925,8 kilometer en 60.473 rondjes in 2023. Er werden 6847 setjes banden gebruikt, waarbij er ook nog eens 1304 setjes natte banden waren die niet werden gebruikt. Er waren 82 pitstops tijdens de Grand Prix van Nederland, wat het hoogste aantal pitstops was in een F1-race in 2023. Met twintig pitstops tijdens de race in Miami was het de race met de minste aantal pitstops. De warmste bandentemperatuur werd gemeten in Hongarije (53,6 graden Celsius), terwijl de baan in Las Vegas - vanwege de sessies die vooral in de avond en nacht waren - het koudst bleek van alle circuits in 2023 (18,5 graden Celsius). Tot slot nog de langste stint van 2023, die op naam komt van McLaren-coureur Oscar Piastri: 302,5 kilometer in Saoedi-Arabië.