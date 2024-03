In de jacht op meer spektakel binnen de Formule 1, stelt Pirelli-chef Mario Isola dat het bandenmerk van plan is om 'agressiever' rubber te gebruiken, zoals in Melbourne. De Italiaan wijst in gesprek met DAZN naar Red Bull Racing dat er in Australië toch minder sterk uitzag, dan normaal.

Pirelli maakt elk raceweekend de afweging tussen het rubber dat de coureurs lang kunnen gebruiken, maar ook wat de meeste entertainmentwaarde heeft. Voor het weekend in Australië erkent de Italiaan dat de bandenleverancier 'agressief' is geweest. Daarmee doelt hij op het feit dat de banden relatief snel tegen het punt aanlopen dat er gewisseld moet worden. Daarmee komt er dus nog een variabele bij, waardoor de race meer spektakel moet bieden. Red Bull Racing had er in Melbourne dan ook iets meer moeite mee, dan normaal. Sergio Pérez gaf aan dat het korrelvormen (graining) al vrij snel aanwezig was. Volgens Isola is dat het bewijs dat het bandenmerk op de goede weg is.

Meer pitstops, meer spektakel

Hoewel Red Bull Racing wederom de dienst uit maakt binnen de koningsklasse, heeft het team te maken met de minste ontwikkelingstijd, als gevolg van het behalen van het constructeurskampioenschap in 2023. Daarmee wordt de renstal van Max Verstappen en Pérez in een zekere zin al gestraft. Toch is het nog niet genoeg volgens Isola, die niet zozeer Red Bull wil aanpakken, maar de teams dichter bij elkaar wil brengen.

Het idee is om voor minimaal twee pitstops te zorgen en daar kan de bandenslijtage een enorme rol in spelen. "De meeste races willen we een race met twee stops. Twee jaar geleden (2022) kozen we voor C2 en helaas kun je op dit circuit zo'n beetje de hele race rijden, dus we besloten een zachtere compound mee te nemen om het voor de teams een grotere uitdaging te maken", legt Isola uit. Dat dit vervolgens meer graining oplevert, dat is iets waar de teams maar een oplossing voor moeten vinden: "We hebben wat korreligheid gezien, wat voor hen een probleem is, maar voor ons betekent het meer show."

'Red Bull lijkt dan niet onverslaanbaar'

Afgelopen weekend viel Verstappen al vroegtijdig uit en het is nog maar de vraag of de Nederlander evenveel last van het rubber zou hebben als teamgenoot Pérez. Toch wijst Isola naar de tekenen die hij zag tijdens de derde training in Melbourne. "We hebben het tijdens VT3 gezien dat Red Bull er dan niet zo onverslaanbaar uitziet. Ik hoop het, niet voor Red Bull, maar wij zullen in ieder geval een betere show hebben. En we hebben ook gezien dat andere coureurs de medium boven de soft verkiezen, omdat ze het gevoel hebben dat de band preciezer en stabieler is."