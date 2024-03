Volgens Sergio Pérez had Max Verstappen zonder uitvalbeurt waarschijnlijk de hele race tegen de achterkant van Carlos Sainz aangekeken. De Mexicaan stelt dat Red Bull Racing het simpelweg in Australië niet voor elkaar had en een overwinning zag hij al helemaal niet gebeuren.

De Grand Prix van Australië was er eentje om te onthouden. Zo heeft Carlos Sainz wederom een reeks aan overwinningen van Verstappen onderbroken. Dat deed de Spanjaard vorig seizoen al in Singapore en dit weekend kon de Limburger zijn tiende zege op rij pakken. Dat gebeurde uiteindelijk niet en had te maken met de uitvalbeurt van de drievoudig kampioen, al stelt Pérez dat Verstappen zonder DNF ook geen kans had op de zege.

Mogelijke schade bij RB20 van Pérez

'Checo' kwam uiteindelijk als vijfde over de streep in Melbourne en Helmut Marko vertelde eerder al dat hij verbaasd was dat de Mexicaan het tempo van de leiders niet kon volgen. Christian Horner gaf na de race aan dat Pérez mogelijk te kampen had met schade aan zijn vloer en wellicht dat dit het tempo verklaart. Toch geeft Pérez aan dat hij de RB20 in Melbourne simpelweg niet sterk genoeg achtte tegenover de Ferrari's.

'Het hele team had de snelheid niet'

In gesprek met Formu1a.uno vertelt hij: "Ik denk dat we als team vandaag niet het tempo hadden. We hadden het hele weekend niet de snelheid. We hadden het al moeilijk vanaf vrijdag en we hebben het bandenmanagement nooit onder controle gekregen. Maar ja, we moeten het gewoon begrijpen en ervoor zorgen dat we klaar zijn om te verbeteren. Vorig jaar zagen we al dat Ferrari veel sterker was op een circuit als dit." Op de vraag of Sainz ook had gewonnen als Verstappen nog meereed, is hij duidelijk: "Absoluut."