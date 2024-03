Red Bull-teambaas Christian Horner verlaat Australië met een flinke teleurstelling. Zo zag hij klassementsleider Max Verstappen met remproblemen zijn RB20 vroegtijdig parkeren en zat er voor Sergio Pérez niet meer in dan een vijfde plek.

Het raceweekend in Australie begon al niet zo lekker voor Red Bull Racing. De overmacht van de RB20 was minder groot dan in de voorgaande Grand Prix-weekenden. Toch wist Verstappen erop zaterdag een snel rondje uit te persen, waarmee hij de pole position wist te veroveren. Daar kon hij echter bij de race maar kort van genieten, zo waren er problemen met zijn rechter achterrem en daardoor moest hij de wedstrijd staken.

Frustrerend

Tegenover de camera van Viaplay legt Horner uit: "We zijn natuurlijk teleurgesteld over dat remprobleem. Vanaf de start van de race had hij al direct een paar grote momenten. Effectief gezien reed hij met de handrem erop. Dus dat is wel frustrerend om de allereerste uitvalbeurt sinds twee jaar te zien." Ondanks de uitvalbeurt leidt Verstappen nog wel het kampioenschap, maar Charles Leclerc heeft nog maar een achterstand van vier punten.

The remnants of Verstappen's tyres following the brake issues that caused his retirement 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/7HS4DX3Y5e — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

'Checo' kampte ook met problemen

Als Verstappen dan uitvalt, dan moet Pérez natuurlijk scoren. Horner wijst echter ook naar problemen bij de RB20 van de Mexicaan. "'Checo' had wat schade aan zijn vloer opgepikt, daardoor verloor hij flink wat neerwaartse druk. Ineens waren we heel slecht met de bandenslijtage en dat is best wel ongebruikelijk voor ons." Horner gaat met zijn team dan ook de data induiken: "Een heleboel dingen die we dus moeten gaan doorgronden. Teleurstellend dat we met een vijfde plek hier vertrekken."

