Carlos Sainz heeft de Formule 1 Grand Prix van Australië op zijn naam geschreven. De Ferrari-coureur pakte al vroeg de leiding af van Max Verstappen. Na de uitvalbeurt van de kampioenschapsleidende Red Bull-coureur reed Sainz onbedreigd naar de zege.

Verstappen had zich gekwalificeerd op de pole position op het Albert Park Circuit en behield de eerste plek bij de start van de wedstrijd. In de tweede ronde maakte de Nederlander een klein foutje, waardoor Sainz het gat kon dichten. De Spanjaard maakte gebruik van de DRS om voorbij Verstappen te komen. De RB20-bolide van de laatstgenoemde begon in ronde 3 flink te roken. Verstappen werd de eerste uitvaller met een geëxplodeerde rem rechtsachter. Sainz wist vervolgens Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc en de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich te houden voor een derde overwinning uit zijn Formule 1-carrière. Hij is sinds begin 2023 nog steeds de enige coureur die de Red Bulls heeft verslagen voor de hoogste trede op het podium.

Fysiek gezien niet makkelijk

"Het was een goede race. Ik voelde me ook goed," vertelde Sainz tegenover Guenther Steiner tijdens de traditionele interviews na de race. "Natuurlijk voel ik me nog een beetje stijf. Fysiek gezien was het niet de makkelijkste [race], maar ik had het geluk dat ik eigenlijk in mijn eentje reed. Ik kon dus gewoon mijn eigen pace en mijn banden managen. Het was niet de moeilijkste race ooit. Ik ben blij voor het team en blij om een één-twee te scoren met Charles. Het laat zien dat hard werken zich uitbetaalt."

Blindedarmontsteking

"Het leven kan soms gek lopen," vervolgde de winnaar in Melbourne. "Podium in Bahrein, die blindedarmontsteking, herstellen en nu de zege. Het is net een achtbaan, maar ik hou ervan. Ik ben heel erg blij." Sainz grapte nog over zijn blindedarmontsteking en dat het hem sneller zou hebben gemaakt. "Ik adviseer de andere coureurs om hem er ook uit te halen in de winter," zo lachte de Spanjaard.

