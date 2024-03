Carlos Sainz vertelt dat hij na het verwijderen van zijn blindedarm twee weken geleden, eraan moet wennen dat alles wat meer heen en weer beweegt in zijn buik tijdens het rijden.

Carlos Sainz viel tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië plotseling uit met een blindedarmontsteking, waarna de Ferrari-coureur naar het ziekenhuis werd gebracht voor een operatie. Een kleine twee weken later zit de Spanjaard weer in zijn cockpit en kwalificeerde hij zich als tweede voor de Grand Prix van Australië, op een van de snelste en meest uitdagende circuits op de Formule 1-kalender. Sainz heeft dan ook geen last meer van de operatie, maar helemaal zichzelf voelt hij zich nog niet.

Blindedarmoperatie Sainz

"Ik wil niet te veel in detail treden, maar het voelt alsof... Het is precies zoals Alex [Albon] mij vertelde voordat ik in de auto sprong", vertelt Sainz na afloop van de kwalificatie. "Hij vertelde dat toen zijn blindedarm werd verwijderd, je alles binnenin wat meer voelt bewegen door de G-krachten, en je hebt wat vertrouwen nodig om de buikspieren en het lichaam aan te spannen. Maar je went eraan. Het is iets wat... Het doet geen pijn."

G-krachten

Volgens de Ferrari-coureur is er dan ook niets waar de mensen zich zorgen over of hoeven te maken: "Het is gewoon een raar gevoel waar je aan gewend moet raken tijdens het rijden, helemaal op dit soort circuits. We krijgen vijf of zes G in sommige remzones en bochten. Dus ja, alles beweegt. Maar zoals ik al zei, doet het geen pijn. Ik kan ermee omgaan, en mijzelf eraan aanpassen."

