De F1 Grand Prix van Groot-Brittannië is het eerste uur chaotisch verlopen. De race begon met pitstops, daarna uitvalbeurten en een paar safety cars. Volop chaos dus, waar ook Max Verstappen en Oscar Piastri volop bij betrokken waren en Piastri zelfs een straf kreeg.

Bij de start van de race besloten George Russell (hards), Charles Leclerc (mediums), Isack Hadjar (mediums), Gabriel Bortoleto (mediums) en Oliver Bearman (hards) vanuit de pits te starten omdat ze vonden dat het droog genoeg was. Dit bleek niet de juiste keuze, want even later was er weer volop regen en waren Liam Lawson en Gabriel Bortoleto uitgevallen. Franco Colapinto was niet eens aan de race begonnen. De safety car zorgde ervoor dat veel coureurs een pitstop konden maken, zeker toen de regen zo hard werd dat er vervolgens weer een safety car nodig was.

Piastri en Tsunoda krijgen straf

Verstappen had bij de start zijn eerste plaats wel behouden, maar zakte vervolgens weg naarmate de intermediates minder werden. Oscar Piastri profiteerde en ging naar P1, terwijl Lando Norris ook bijna de Nederlander in zou halen. Dit lukte hem voor de tweede safety car uiteindelijk niet. Na de herstart na de tweede safety car bleek Isack Hadjar, omdat hij geen zicht had, volop de auto van Andrea Kimi Antonelli. Zijn race was daardoor klaar en een volgende safety car was nodig. Bij de volgende herstart na 22 rondjes zou Verstappen spinnen en van P2 naar P10 terugzakken. Bij die herstart zou Piastri ook nog onderzocht worden door de FIA wegens het ineens langzamer rijden achter de safety car. Hij kreeg uiteindelijk tien seconden straf voor het incident. Ook Yuki Tsunoda zou een straf krijgen van tien seconden omdat hij Bearman raakte.

Hadjar rear-ends Antonelli at the restart and ends up in the barriers 💥#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rlB83Ivk2R — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

