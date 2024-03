Na de Grand Prix van Australië heeft Helmut Marko toch wel een aantal vraagtekens. Zo wil de tachtigjarige adviseur graag wat nu precies de oorzaak was van de haperende remmen van Max Verstappen, daarnaast zag hij dat Sergio Pérez het tempo van Carlos Sainz niet kon volgend.

Het raceweekend in Australië is uiteindelijk geëindigd in een drama voor Red Bull. Zo wist Verstappen op zaterdag, tegen de eigen verwachting in, de pole position te pakken, maar zat de wedstrijd er na vier ronden al op. De Nederlander had problemen met zijn rechter achterrem, die uiteindelijk in de hens vloog. Volgens teambaas Christian Horner had Pérez tijdens de wedstrijd schade aan zijn vloer opgelopen en kon de Mexicaan daarom de aanval niet inzetten. Marko weet dat nog zo net niet.

'We waren twee seconden langzamer dan leider'

In gesprek met Servus TV begint Marko allereerst over de enige Red Bull, die wel de eindstreep haalde. "Af en toe waren we twee seconden langzamer dan de leiders", zo wijst hij naar het tempo van 'Checo'. De data zal uitwijzen wat er aan de hand was met de RB20 van Pérez, maar Marko loopt een aantal scenario's langs. "Misschien was de luchtdruk te hoog, of ging de afstelling de verkeerde kant op. Het raceresultaat van Pérez geeft ons in ieder geval stof om over na te denken."

Over de race van Verstappen is Marko kort, maar de Grand Prix duurde dan ook niet meer dan vier ronden voor de Limburger. "We moeten nu vooral de oorzaak gaan vinden", vertelt hij over de remproblemen van Verstappen.

