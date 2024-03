Mercedes-teambaas Toto Wolff is in gesprek met Sky Sports F1 snoeihard over de race in Melbourne. Tijdens de Grand Prix van Australië plofte de power unit van Lewis Hamilton in ronde zestien en George Russell klapte in de slotfase in de muur.

De Duitse renstal is sinds het nieuwe tijdperk Formule 1(2022) zoekende naar een snelle, maar vooral stabiele wagen. Het zeropod-concept oogde initieel nog innovatief, maar de renstal kreeg het idee niet aan de praat. Halverwege 2023 gooide de renstal het concept om, maar ook in het conventionele pakket lijkt voorlopig veel onbegrip te zitten. Inmiddels heeft het team toegegeven dat het grondeffect simpelweg een gebied is, waar de renstal niet zo sterk in is.

'Zou liegen als ik zeg dat ik me positief voel'

De race in Australië was het absolute dieptepunt en Wolff is snoeihard. "[Dit is] moeilijk om te nemen, supermoeilijk. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik me op dit moment positief voel over de situatie en optimistisch zou zijn. Je moet gewoon de negatieve gedachten overwinnen en zeggen: 'we gaan dit omdraaien'. Vandaag voelt het heel, heel pittig", zo opent Wolff.

De Oostenrijker had gehoopt dat de W15 dan eindelijk de auto zou zijn waar het Red Bull mee zou kunnen uitdagen, maar na drie races in 2024, blijkt dat nog niet zo te zijn. "We begonnen dit seizoen in de overtuiging dat deze auto beter was dan vorig jaar. Dan kijk je naar vorig jaar [in Australië], waar [Charles] Leclerc uitviel en [Carlos] Sainz vierde werd, McLaren 17e, 18e of 19e was en nu staan ze veertig seconden voor op ons. Aan de ene kant wil ik mezelf op de neus slaan. Aan de andere kant is het een bewijs dat als je dingen goed doet, je het vrij snel kunt omdraaien en erin kunt blijven geloven."

Lewis Hamilton was already having a tough weekend... then this happened 😖#F1 #AusGP pic.twitter.com/80OsO5u312 — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

Twijfel slaat toe

Inmiddels is het punt gekomen dat Wolff aan zichzelf gaat twijfelen. "Als hoeksteen van dit bedrijf moet ik er zeker van zijn dat mijn bijdrage positief en creatief is. Ik zou de eerste zijn om te zeggen: als iemand een beter idee heeft, vertel het me, want ik ben geïnteresseerd om dit team zo snel mogelijk om te vormen. En ik zal graag mijn input geven en kijken wat dat zou kunnen zijn of wie dat zou kunnen zijn."

Daarbij zou hij ook een stap opzij willen doen, al geeft hij toe dat dit als gedeeltelijk eigenaar niet zomaar kan. "Het grote verschil is dat het niet is zoals een voetbalmanager die zegt: 'dit is mijn baan. Ik stop met de baan en dan doet iemand anders dit maar en ga ik naar Chelsea of naar Liverpool, of over naar Ferrari. Ik heb die keuze niet, wat ook jammer is. Ik ben geen aannemer of werknemer die zegt: 'Ik heb hier genoeg van'. Het wiel blijft draaien ronddraaien en ik kan er niet uit springen"

