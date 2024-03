George Russell crashte hard tijdens de F1 Grand Prix van Australië toen hij jacht probeerde te maken op Fernando Alonso. Hij klapte met zijn Mercedes in de muur en kwam half op de kop in het midden van de baan terecht. De Brit was als de dood dat de aanstormende andere auto's hem zouden raken en schreeuwde het dan ook uit op de boordradio: "Rode vlag!! Rood! Rood! Rood!"

Mercedes zag het raceweekend in Australië vandaag uitlopen op een groot drama. Tijdens de kwalificatie ontbrak het de W15 al aan snelheid en ook tijdens de daadwerkelijke Grand Prix was een podiumplaats nooit serieus in beeld. Nadat Lewis Hamilton ook nog uitviel met motorproblemen, waren alle ogen gericht op Russell. De 26-jarige Brit had de taak om nog zoveel mogelijk punten mee naar huis te nemen. Russell leek goed op weg, toen hij in de slotfase aan de staart kwam van de Aston Martin van Alonso. Echter, in een ultieme poging om de Spanjaard op te jagen ging het mis, met een paniekerige boordradio tot gevolg.

Artikel gaat verder onder video

Russell crasht na aanval op Alonso

Russell kwam bij het ingaan van de bocht in het grind terecht, raakte de controle over zijn auto kwijt en klapte in de muur. Hij schoof vervolgens terug de baan op en belandde op de zijkant van zijn bolide. De W15 kon na de crash geen kant meer op en stond midden op de baan. Russell voelde zich als een rat in de val en wist direct dat hij zich in levensgevaarlijke situatie bevond. De aanstormende andere auto's zouden hem immers te laat kunnen zien, met een gruwelijke afloop tot gevolg. Russell raakte dan ook behoorlijk in paniek en wendde zich direct tot de boordradio.

In paniek op de boordradio

Toen Russell zich besefte dat hij geen kant meer op kon en er een gevaarlijke situatie was ontstaan op de baan, richtte hij zich met de nodige angst in zijn stem tot zijn engineer op de boordradio. "Rode vlag! Rode vlag! Rode vlag! Ik sta in het midden van de baan!", zo klonk het paniekerig. "Rode vlag! Rode vlag! Rood! Rood! Rood! Rood! Rood!", zo bleef Russell herhalen. "Ik sta in het midden! Rood!" Uiteindelijk reageerde de wedstrijdleiding met een Virtual Safety Car, maar een rode vlag bleef uit. Russell bleef uiteindelijk ongedeerd.

Big impact for George Russell 😮



Good to see the Mercedes man walk away unscathed from this crash 👍#F1 #AusGP pic.twitter.com/Jsq6RZ1UBS — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

