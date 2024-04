Fernando Alonso kwam als zesde aan de finish in de F1 Grand Prix van Australië, maar kreeg een tijdstraf van 20 seconden aan zijn broek na een crash van George Russell, waardoor hij terugzakte naar P8. Een topman van de Spaanse autosportfederatie heeft nu teleurgesteld gereageerd op de penalty.

Alonso ving de race op het Albert Park Circuit aan vanaf de tiende plek, maar kon een aantal posities goedmaken door binnen te komen tijdens een Virtual Safety Car voor de stilgevallen Mercedes van Lewis Hamilton. In de slotfase moest hij Russell achter zich zien te houden in het gevecht om de zesde positie, totdat het foutging voor de Brit in de één na laatste ronde. Russell gleed de grindbak van bocht 6 in, raakte de muur en kwam zijwaarts in zijn Mercedes weer terug de baan op, waardoor de wedstrijd onder gele vlaggen eindigde. Hij vermoedde dat hij een 'brake test' had gekregen van Alonso. De wedstrijdleiding van de FIA wees de tweevoudig wereldkampioen dan ook aan als de verantwoordelijke voor de crash.

Compleet verschillend en oneerlijk

"Het probleem is dat aan het eind van het seizoen blijkt dat identieke incidenten op compleet verschillende en oneerlijke wijze worden bestraft," vertelde Joaquín Verdegay, de vice-president van de Real Federación Española de Automovilismo (RFEdeA) tegenover SoyMotor. "Of omdat ze veel te zacht voor iemand zijn geweest of juist veel te streng, maar logischerwijs moeten vergelijkbare incidenten ook vergelijkbaar bestraft worden. Om mijn mening te geven, ik ben geen fan van de straf die Fernando kreeg. Ik vind het oneerlijk en overdreven. De stewards zeiden zelf dat Alonso het recht heeft om een andere lijn voor bochten te pakken. Hij heeft het recht om het moeilijk te maken voor zijn achtervolger om in te halen. Ze zeiden zelf ook dat Alonso niet verantwoordelijk is voor de vuile lucht waardoor Russell zijn ongeluk had. De vuile lucht, of Alonso nou remde of niet, is niet iets wat hij kan vermijden."

Onduidelijk waar grens ligt

"Ik vraag me af waar de grens ligt," vervolgde Verdegay. "Daar moeten we duidelijk over zijn. Is 1% snelheidsverlies oké, maar 2% teveel? Waar de grens ligt, staat nergens geschreven, dus we hebben het hier niet over wat wel of niet mag, maar we hebben het hier over een oordeel. Ik was getuige van een van de ergste 'brake tests' ooit, wat ook in Australië gebeurde. Dat was door Jacques Villeneuve bij Ralf Schumacher [in 2001], wat op de ergste manier eindigde met een marshal die overleed nadat hij door een wiel was geraakt. Een 'brake test' kan dodelijk zijn, maar zo is Alonso niet. Ik snap niet waar de grens ligt. Ik denk niet dat de straf eerlijk is."

