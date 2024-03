De tien teams die meedoen aan F1 krijgen elk jaar een gedeelte van de inkomsten die de koningsklasse onder leiding van Liberty Media genereert. Voor 2024 is nu bekend wie het meeste en wie het minst krijgen in 2024, waarbij Red Bull Racing niet eerste staat.

Uit de jaarcijfers van Liberty Media, uiteen gezet door Auto, Motur und Sport, blijkt dat Red Bull Racing niet de grootverdiener gaat zijn. De winst die F1 maakt, in 2023 was dit 3,2 miljard dollar, is niet alleen voor Liberty Media. Ook de F1-teams krijgen hier een deel van. In totaal betaalt F1/Liberty Media 1,2 miljard dollar aan de teams, terwijl dit in 2023 1,1 miljard dollar was. 63% van de inkomsten, zo is afgesproken in het Concorde Agreement, is voor de teams. Daar komt de volgende verdeling uit.

Red Bull krijgt niet het meeste geld

Het is, zo blijkt, niet Red Bull Racing dat van de F1-teams het meeste profiteert van de inkomsten van F1. Ferrari staat namelijk bovenaan in de lijst met 208 miljoen dollar. Dit komt vooral door de manier waarop het geld wordt verdeeld, waarbij niet alleen de resultaten van 2023 maar ook de resultaten in het verleden en het aantal seizoenen dat een team actief is in F1 meetellen. Aangezien Ferrari in bijna al deze gevallen bovenaan staat, krijgt het team dus ook het meeste geld: 208 miljoen dollar. Vorig jaar was dit 200 miljoen dollar. Red Bull Racing moet het doen met plek twee, net zoals in 2023. Het team krijgt 184 miljoen dollar, ten opzichte van de 169 miljoen dollar die het in 2023 kreeg. De top vijf wordt afgemaakt door Mercedes (179 miljoen dollar), McLaren (117 miljoen dollar) en Alpine (105 miljoen dollar).

De rest

Verder krijgt alleen Aston Martin nog meer dan honderd miljoen dollar van de inkomsten die F1 genereert. Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll krijgt 101 miljoen dollar, daar waar dit in 2023 nog 82 miljoen dollar was. Williams krijgt 97 miljoen dollar, vooral op basis van het verleden. Visa Cash App RB (80 miljoen dollar), Stake F1 Team (74 miljoen dollar) en Haas (70 miljoen dollar) verdienen het minst aan hun deelname aan F1.

Ten opzichte van 2023 zijn er in de top vijf geen verschuivingen qua volgorde. Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren en Alpine zijn wat dat betreft op dezelfde plek gebleven. Stake F1 Team is van plek zes naar plek negen gezakt (vorig jaar 92 miljoen, nu dus 74 miljoen), waardoor Aston Martin en Williams een plekje opschuiven. Visa Cash App is niet alleen langs Stake F1 Team gegaan, maar ook langs Haas. Het zusterteam van Red Bull, vorig jaar nog AlphaTauri, stond in 2023 onderaan (tiende). In 2024 staat het team achtste.

