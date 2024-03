Liam Lawson moet dit seizoen opnieuw toekijken vanaf de zijlijn, nadat hij vorig jaar indruk wist te maken toen hij Daniel Ricciardo mocht vervangen. De Nieuw-Zeelandse coureur is in ieder geval niet van plan nog jaren te wachten op kansen bij Red Bull in de Formule 1, al is dat wél zijn jongensdroom.

Liam Lawson kreeg vorig seizoen de kans om vanaf Zandvoort in te stappen voor de geblesseerde Ricciardo en de Nieuw-Zeelander heeft tijdens die kans laten zien dat hij een uitstekende coureur is. Tijdens de Grand Prix van Singapore op één van de lastigste circuits van het jaar pakte Lawson zelfs een uitstekende negende plek en daarmee werd de roep om hem voor volgend seizoen alsmaar groter. AlphaTauri trok echter het eigen plan en koos voor 2024 opnieuw voor Yuki Tsunoda en Ricciardo.

Een Netflix-vraag

Het betekent dus dat de jonge coureur in 2024 opnieuw van de zijlijn moet toekijken, daar hij had gehoopt kilometers te maken in de koningsklasse. De Nieuw-Zeelander mikt nu op een plek op de grid voor 2025. Hij krijgt in de Sky Sports F1-podcast de vraag wat hij doet wanneer hij volgend seizoen opnieuw geen kans krijgt: "Dat is een Netflix-vraag!", lacht hij. "Natuurlijk is het mijn droom om voor Red Bull te mogen rijden. Ik behoor nu al voor vijf jaar tot het team", voegt hij daaraan toe.

Formule 1-droom

Lawson vervolgt: "Geloof het of niet, maar toen ik een kind was, was Red Bull het team waar ik over droomde en voor wilde rijden. Toen ik voor het eerst naar Europa kwam, zag ik de juniorcoureurs. Ik was dat zelf toen niet, maar vond het wel heel cool dat die jonge kinderen waar ik tegen moest racen allemaal Red Bull-kleding droegen en hun eigen miniatuurauto's van Red Bull hadden." Toch houdt zijn loyaliteit wel ergens op: "Mijn droom is om voor Red Bull te rijden, maar aan het einde van de dag is het vooral mijn droom om in de Formule 1 te rijden. Het is dus lastig om te zeggen."

