Volgens Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas, was de FIA niet duidelijk genoeg rondom de straf die Fernando Alonso vorig weekend kreeg na de F1 Grand Prix van Australië. De Italiaan is van mening dat het in de toekomst anders moet.

Alonso was onderwerp van gesprek dankzij de slotfase van de race in Melbourne. Terwijl de Spanjaard op P6 reed en George Russell steeds dichter in de buurt zag komen, besloot hij - volgens Alonso bewust wegens problemen - het gas eerder los bij een bocht dan normaal is. Russell verwachtte dit niet en raakte de controle over het stuur kwijt, met als gevolg een crash en een puntloos weekend voor de Brit. Alonso kreeg achteraf een straf van twintig seconden voor het incident, waardoor hij een paar plaatsen zou zakken.

Steiner over straf Alonso

Bij RACER laat Steiner zich uit over de straf die Alonso kreeg in Australië. Hij sprak er op de weg terug van het raceweekend over met Red Bull-coureur Sergio Pérez. "Ik zat met Checo [Pérez] in het vliegtuig terug uit Melbourne en we hebben er even over gepraat en we kwamen tot de conclusie dat zo hard vechten voor P6 een beetje overdreven is. Ik bedoel, ik weet dat iedereen de punten nodig heeft, maar het is alsof we aan de limiet zitten."

Steiner geen fan van oordeel stewards

Steiner vervolgt: "Maar ook het oordeel van de stewards - je hebt ongelijk, maar je hebt gelijk - was niet erg duidelijk voor mij. 'Je krijgt de straf, maar we weten niet of je de straf moet krijgen.' Het is zoiets als: "Ik geef je de straf, maar ik weet niet zeker of je het fout hebt gedaan, dus ik denk dat het standpunt duidelijker moet zijn en dat het voor iedereen hetzelfde moet zijn.’’

