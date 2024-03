Jordan over straf Alonso: "Twee plaatsen gridstraf voor volgende race was beter geweest"

Eddie Jordan heeft zijn licht laten schijnen op de straf die Fernando Alonso afgelopen weekend in Melbourne na de F1 Grand Prix van Australië kreeg. Volgens Jordan hadden de stewards anders moeten handelen.

In de podcast Formula for Success gaat Jordan in op de situatie rondom de straf van Alonso, die deze straf kreeg nadat hij volgens de FIA te veel en niet volgens de regels van zijn gas was gegaan waar dat 'niet nodig' was. Russell crashte vervolgens, waardoor het einde race was voor de Brit. "We mogen niet vergeten dat het de positie van Alonso was. We hebben gezien wat hij met Sergio Perez deed in Brazilië. Hij liet hem voorbij om DRS en slipstream te krijgen op het rechte stuk. Alonso is een hele slimme coureur. Er zijn niet veel coureurs die het echt tegen Alonso kunnen opnemen als het om mentale spelletjes gaat, want ik denk dat hij boven iedereen staat. Alleen hij weet wat er precies gebeurd is."

Alonso vertraagde

Jordan zag, net zoals de rest, dat de auto van Alonso eerder vertraagde dan gebruikelijk is bij die bocht. "Het zag eruit alsof de auto vertraagde. Als dat het geval is, moet de coureur erachter goed oppassen. Diegene moet altijd het initiatief nemen, omdat hij alles in zijn hoofd moet afwegen wat hem de veiligste optie geeft. Het was een grote crash en het had afschuwelijk kunnen zijn. George zal er van leren. Ik denk dat hij, net als het grootste deel van de grid, zich er heel bewust van zal zijn als hij de strijd aangaat met Alonso."

Aangepaste uitslag

Alonso kreeg dus vervolgens een straf van twintig seconden en raakte zo zijn vijfde plaats kwijt. Volgens Jordan niet logisch. "Ik word echt boos als ik een race heb gekeken en denk dat Alonso vijfde is geworden, terwijl hij dan drie plaatsen wordt teruggezet. Ik kan me herinneren dat Bernie Ecclestone dit haatte. Hij zei altijd tegen de stewards dat ze hem een halfuur of uur na de race geen aangepaste uitslag mochten geven, want dat was oneerlijk richting de televisie en alle anderen. Het zaait verwarring. Naar mijn mening hadden ze hem twee plaatsen gridstraf voor de volgende race moeten geven als ze vinden dat er iets aan de hand is. Maar neem zijn positie niet af. Waarom zou je dat doen? Het is onzin. In hemelsnaam, Formule 1, doe toch eens normaal! De uitslag is de uitslag. En als er straffen volgen, zijn die voor de toekomst."

