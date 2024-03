Marc Surer, voormalig F1-coureur, is van mening dat Fernando Alonso niet zo snel meer is als jaren geleden en hij niet bij de beste F1-coureurs van het moment hoort. Toch denkt de Zwitser ook dat Alonso zijn kans bij Mercedes door het incident van afgelopen weekend niet heeft verspild.

In gesprek met Motorsport-Total laat Surer weten dat Alonso door zijn leeftijd niet meer bij de topcoureurs van de grid hoort. "Met de leeftijd verlies je gewoonweg snelheid. Dat kan men niet ontkennen. Hij heeft een beetje snelheid verloren, gewoon door de leeftijd. Daar kan men niets aan doen. Ik denk dat men dat in de toekomst meer en meer zal merken. Daarom behoort hij niet meer tot de absolute topcoureurs. In de race rijdt hij gewoon verdomd sterk, hij is een vechter, hij gebruikt de banden optimaal."

Alonso weet 'alles'

Volgens Surer kun je Alonso niet veel meer leren. "Je hoeft hem praktisch geen instructies te geven. Hij weet precies hoe hij de banden moet behandelen. Hij heeft niet altijd de ingenieur nodig die hem vertelt hoe hij moet rijden. Daar zie je al zijn ervaring, en de motivatie is er nog steeds. Bij de volgende race ziet het er weer heel anders uit. Ik denk dat Lance gewoon zijn goede dagen had. Maar die heeft hij niet altijd."

Alonso niet van lijstje Mercedes af

Alonso zou op een lijstje staan om Lewis Hamilton in 2025 op te volgen bij Mercedes, iets wat Alonso zelf al min of meer heeft bevestigd door te stellen dat hij op het lijstje van veel topteams staat. Afgelopen weekend lag Alonso onder het vergrootglas door, volgen sommige en de FIA in ieder geval, George Russell te 'break testen' tijdens de race in Melbourne. "Dat maakt geen verschil. Dat zijn trucs die iedereen kent. Ik denk niet dat dit nu invloed heeft op de keuze."

