Het lijkt misschien nog wat onwaarschijnlijk, maar volgens diverse bronnen van F1-insider zou niemand minder dan Fernando Alonso op pole position staan om vanaf 2025 de teamgenoot van Max Verstappen te worden bij Red Bull Racing.

Hoewel Sergio Pérez het momenteel niet eens heel slecht doet, zijn er simpelweg genoeg coureurs aan het einde van 2024 beschikbaar. Red Bull Racing kan daarom rustig bepalen wie er in 2025 naast Verstappen zal gaan zitten. In de voorbije maanden hebben we al diverse namen voorbij horen komen. Daniel Ricciardo wil uiteindelijk terug, maar ook Alexander Albon werd genoemd. Na afgelopen zondag staat Carlos Sainz ook in de belangstelling, maar volgens het Duitse medium is Alonso degene met de beste papieren.

Interesse niet nieuw

De Spaanse Formule 1-kampioen zou de voorkeurskandidaat van Horner zijn, die op dit moment geniet van de onvoorwaardelijke steun van de Thaise meerderheidsaandeelhouder. De gesprekken tussen de 42-jarige coureur en Red Bull Racing zouden zich daarnaast in een vergevorderd stadium bevinden, waarbij het belangrijk is om te vermelden dat het niet de eerste keer is dat het Oostenrijkse team haar interesse in de tweevoudig kampioen heeft getoond.

Jeugd VS oude garde

De Red Bull-filosie schrijft normaliter voor dat een coureur bij Red Bull Racing, altijd iemand moet zijn die doorgroeit vanuit het zusterteam, hoewel Pérez heeft laten zien dat dit dus niet altijd geldt. Het zou dan ook de voorkeur van Helmut Marko zijn om dat pad te bewandelen. De gesprekken met Alonso zouden dan ook eerder uit de koker van Horner komen.

Beter deal bij Aston Martin

Toch moet hier een kanttekening bij worden geplaatst. Zo zijn er ook berichten die aangeven dat de Spanjaard bewust aan het flirten is met diverse teams, om een betere contractverlenging af te dwingen bij Aston Martin. Desondanks is een overstap niet onwaarschijnlijk. Zo is Alonso nog altijd op jacht naar een derde wereldtitel en die kansen zijn nu eenmaal een stuk groter bij de regerend constructeurskampioen. Wel moet Alonso in dat geval afrekenen met ene Max Verstappen.