Volgens Formule 1-coryfee Peter Windsor heeft de FIA een flater geslagen met de straf die het aan Fernando Alonso heeft uitgedeeld, na het onderonsje met George Russell in Melbourne. De Brit stelt dat de Spanjaard geen 'brake-test' aan het uitvoeren was, want in zijn ogen zou de tweevoudig kampioen dat nooit doen voor een zesde plek.

Aan het einde van de race lag de W15 van Russell op zijn kant en schreeuwde de Mercedes-coureur om de rode vlag. De Engelsman was met Alonso aan het knokken om de zesde positie en in de laatste ronde verloor hij de macht over het stuur en kwam Russell via een klapper in de muur tot stilstand op de baan. De wedstrijdleiding had de data bekeken en wees uiteindelijk naar artikel 33.4 van het sportief reglement. Daarin staat dat 'een auto nooit onnodig langzaam of onvoorspelbaar bestuurd mag worden of op een manier die mogelijk als gevaarlijk kan worden gezien door andere coureurs of andere personen'. Vooral het punt dat Alonso honderd meter voor de bocht van zijn gaspedaal ging, was de reden voor het uitdelen van een flinke straf. Zo krijgt Alonso niet alleen drie strafpunten op zijn licentie, ook werd er twintig seconden bijgeteld bij de uitslag, waardoor hij uiteindelijk als achtste op het wedstrijdformulier staat.

Tweestrijd

De meningen zijn verdeeld over de straf die Alonso kreeg. Zo vindt de één het niet meer dan terecht voor een 'brake-test', maar de ander vindt het meer een race-incident, zoals Alonso zelf achteraf aangaf op social media. Windsor zit ergens in het midden en stelt dat als dit een echte 'brake-test' was, dan is de straf eigenlijk nog vrij laag. Tegelijkertijd vraagt hij zich af of Alonso dit soort capriolen zou uithalen voor een zesde finishplek, die uiteindelijk naar teamgenoot Lance Stroll is gegaan.

Vertekend beeld

In gesprek met CameronF1 legt de voormalig teammanager het uit en wijst hij naar het vertekende beeld dat telemetrie kan opleveren. "Als er geen telemetrie was en alle dingen die de FIA nu heeft, dan denk ik niet dat we zouden zeggen: 'Oh, dat was een enorme brake-test en Alonso is schuldig.' We zouden begrijpen wat hij bedoelde en we zouden ons afvragen waarom. We hadden dan eerder gewezen naar George, die misschien in de war was door alles wat er gebeurde en er daardoor afging, maar ik denk niet dat het woord brake-test uit iemands mond zou komen."

LAP 58/58



Big crash for George Russell 💥



The Mercedes driver radioes to say he's okay.



The race will finish behind the Virtual Safety Car #F1 #AusGP pic.twitter.com/SjooKJ8Y5v — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

'Meest incompetente brake-test die ik ooit heb gezien'

Dat het idee bestaat dat Alonso daadwerkelijk een 'brake-test' heeft uitgevoerd, veegt Windsor van tafel: "Als Alonso probeerde een brake-test uit te voeren, dan was dit de meest incompetente brake-test die ik ooit heb gezien. Wat was hij aan het doen? Hij remde iets eerder, maar niet bijzonder hard, dan schakelde hij terug, dan schakelde hij weer omhoog. Ik bedoel, dat is geen brake-test, dat is waarschijnlijk wat Alonso zei dat hij deed, hij speelde gewoon met instellingen om een snellere exit te krijgen."

Straf is 'complete grap'

Dan gaat Windsor over naar de straf die vervolgens werd uitgedeeld. "Maar hier is het grootste punt en ik weet niet hoeveel andere mensen dit zeggen: naar mijn mening was die straf een complete grap. Als de FIA echt denkt dat hij George Russell probeerde te brake-testen, dan zou hij voor één race of twee races geschorst moeten worden. Het is het gevaarlijkste wat een coureur op welk circuit dan ook ter wereld kan doen."

