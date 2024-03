Volgens Charles Leclerc heeft Carlos Sainz wederom zijn visitekaartje afgegeven. Niet alleen de winst in Melbourne was daarvoor belangrijk, maar vooral de manier waarop, sprong in het oog. De Monegask weet bijna zeker dat de Spanjaard na zijn tijd bij Ferrari goed terecht zal komen, zo vertelt hij op de persconferentie na de Grand Prix van Australië.

Ferrari zit in de ongemakkelijk positie dat het al weet dat Sainz aan het einde van het jaar vertrekt, maar de Spanjaard is tot op heden de beste coureur die het team in dienst heeft. Hoewel Leclerc nog altijd hoger staat in het kampioenschap, is meer dan eens gebleken dat de Monegask - als het er echt op aan komt - vaak gebukt gaat onder een foutje. Sainz heeft echter vorig seizoen in Singapore laten zien dat hij het spelletje maar al te goed snapt en ook in Australië wist hij op een dominante manier de zege te pakken. Lewis Hamilton komt echter volgend jaar over van Mercedes en dus moet Sainz uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner onthult dat Sainz nu ook op lijstje van Red Bull staat: "Maar we willen de tijd nemen"

Sainz stijgt in aanzien

Na de overwinning in Melbourne vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner dat hij Sainz na zo'n overwinning niet kan uitsluiten als toekomstige coureur van het Oostenrijkse team. Toch zijn er natuurlijk meerdere gegadigden, want Sainz zou ook prima het plekje dat Hamilton achterlaat bij Mercedes kunnen invullen. Volgens Leclerc heeft Sainz over interesse niet te klagen, al vertelt de Spanjaard daar, logischerwijs, maar weinig over.

OOK INTERESSANT: Internationale media zien Verstappen uitvallen, Sainz winnen in Australië: "Superieur"

'Beste keuze maken'

"Ik denk dat iedereen weet wat Carlos waard is in de paddock. Hij is een van de hoogst gewaardeerde coureurs in de paddock. En hij is elke keer dat hij in een Formule 1-wagen zat extreem sterk geweest. En dat heeft hij meerdere keren laten zien", zo prijst Leclerc zijn teamgenoot. Hij verwacht dan ook dat Sainz goed terechtkomt, waar dit dan ook zal zijn. "Ik denk dat iedereen weet wat Carlos waard is. En daarom heb ik vaak gezegd dat ik me geen zorgen maak over zijn toekomst, want ik weet zeker dat veel, heel veel teambazen dat wel doen... Hij zegt het niet, maar ze praten zeker met hem! En ik weet zeker dat hij veel kansen krijgt en dat hij gewoon de beste keuze voor zijn carrière moet maken."