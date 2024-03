De F1 Grand Prix van Australië leverde voor de internationale media veel gespreksstof op. De uitvalbeurt van Max Verstappen, maar ook de zege van Carlos Sainz in Melbourne worden besproken.

Verstappen begon vanaf P1 aan de race ondanks een vrij moeizame voorbereiding tijdens de trainingen en Q1 en Q2, maar werd na een paar rondjes ingehaald door Carlos Sainz. Vervolgens bleek er een probleem met een remblok van de Nederlander te zijn, waardoor hij uitviel. Daarna zouden Ferrari en McLaren domineren, met Sainz die de race won voor Charles Leclerc. Lando Norris eindigde op P3, voor Oscar Piastri en Sergio Pérez. De internationale media bespraken alles wat er afgelopen zondag is gebeurd.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport bespreekt natuurlijk de uitvalbeurt van Verstappen, maar heeft ook veel aandacht voor het sterke weekend van Ferrari. "Het werd een Ferrari een-tweetje in Australië met Carlos Sainz op P1 en Charles Leclerc als tweede! Bijna niet te geloven, en toch... En toch gebeurde het in Melbourne. De derde race van het wereldkampioenschap was verrassend voor de Italiaanse fans die om vijf uur 's ochtends besloten om opnieuw hun vertrouwen te stellen in de Cavallino en heel vroeg wakker werden. Ze zagen de uitvalbeurt na een paar rondjes van Max Verstappen en de prachtige rit van een Sainz die de echte held van dit weekend is. Slechts twee weken na een blindedarmoperatie kwam hij terug, vocht en gaf Ferrari een overwinning die ontbrak sinds de laatste GP van Singapore. En de grote rode dag werd compleet gemaakt door Leclerc, wiens tweede plaats dit weekend speciaal maakte. De derde en vierde plaats gingen naar de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Slechts vijfde werd Sergio Pérez met de tweede Red Bull."

The Guardian

The Guardian had vooral aandacht voor Sainz, die indruk maakte tijdens de eerste race na zijn blindedarmontsteking. "Terwijl Verstappen worstelde met een vastzittende rem, zwiepte Sainz er voorbij voordat er rook uit de rechterachterband van de wereldkampioen begon te komen. Verstappen was negen races lang niet te stoppen, maar werd uiteindelijk gevloerd toen de rem ontplofte terwijl hij de pitstraat in kroop. Rook, stof en vlammen werden zijwaarts uitgestoten met dezelfde woede als die de Nederlander tentoonspreidde toen hij uit zijn auto klom. Zijn race zat er na vier ronden op en Red Bulls record van mechanische onfeilbaarheid, sinds Bahrein in 2022, was voorbij. Sainz profiteerde en leverde vervolgens een uitmuntende, gecontroleerde rit af, waarbij hij ongetwijfeld op zijn hechtingen lette. Op een circuit dat bekend staat om zijn harde banden, loodste hij zijn rubber door de race. Tijdens de in-lap na de vlag gaf hij zijn traditionele vertolking van "smooth operator", zeer zeker verdiend."

Bild

Het Duitse Bild kon, op het oog, vooral genieten van de uitvalbeurt die de Nederlander meemaakte in Melbourne. "Verstappen ging [na de beginfase] langzamer rijden. Het einde [van de race] voor de wereldkampioen. Na 43 races zonder uitvalbeurten moest de Nederlander zijn auto de garage inrijden - er ontstond hevige rook en er vormde zich brand op het rechter achterwiel. De rem stond in brand. Sainz liet zich de racewinst vervolgens niet meer ontnemen en reed op superieure wijze de race naar huis. Een wonder! Twee dagen geleden was het nog niet eens duidelijk of de Spanjaard zou kunnen meedoen na zijn blindedarmoperatie twee weken geleden."

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports F1, dat Sainz wederom een recordreeks van Verstappen ten einde zag brengen. "Verstappen probeerde zijn eigen recordreeks van 10 overwinningen te evenaren toen hij vanaf poleposition startte in Melbourne, maar legde slechts drie ronden af voordat de remmen van zijn Red Bull vlam vatten en hem uit de wedstrijd dwongen. Sainz, die terugkeerde nadat hij de Grand Prix van Saoedi-Arabië had gemist nadat hij iets meer dan twee weken eerder een blindedarmoperatie had ondergaan, profiteerde optimaal van zijn kans en controleerde de race rustig vanaf de kop om Leclerc voor te blijven. De Spanjaard, die vorig jaar in Singapore een einde maakte aan Verstappens recordreeks, is de enige andere coureur dan de Nederlander die een van de laatste 21 F1-races heeft gewonnen."

