De F1 Grand Prix van Australië stond, zeker aan het begin van de race, in het teken van de degradatie van de banden. De statistieken van de race van zondag tonen aan waarom Red Bull geen tempo had tijdens de race.

Of Verstappen ondanks deze problemen alsnog de race had gewonnen, zullen we nooit weten. De Nederlander viel uit in de beginfase van de race vanwege problemen met zijn remblok, waarna het duel vooraan ging tussen Ferrari en McLaren. Het feit dat Sergio Pérez, zelfs toen hij vrij baan had na zijn inhaalactie op Fernando Alonso voor P5, niet kon inlopen op het kwartet vooraan, vertelde al iets over hoe de race pace van Red Bull was in Melbourne. De statistieken onderbouwen nu dit beeld.

Bandendegradatie Melbourne

Daar waar veel coureurs, op twee na - Fernando Alonso en Hülkenberg - op de medium of soft band begonnen, waren er tussen ronde zes en tien al veel pitstops omdat de banden het niet hielden. Daarna zou iedereen, behalve Alonso en Hulkenberg, de rest van de race op de harde band rijden. De statistieken tonen aan dat Red Bull van alle teams in Australië de meeste problemen had met de banden. Het team verloor 0.110 seconden per ronde dankzij de degradatie, meer dan Visa Cash App RB (0.090 seconden) en Alpine (0.093 seconden). Red bull zat als enige team boven de 0.100 seconde per ronde. Een volledige race van Verstappen, die goed met zijn banden om kan gaan, had deze statistiek wel wat naar beneden gehaald. De Nederlander had in zijn eentje er echter niet voor gezorgd dat het team uit de achterhoede van deze statistiek was gekomen.

McLaren verloor het minst, met 0.044 seconden verlies per ronde, terwijl ook Aston Martin er weinig last van had (0.049 seconden per rondje). Dit was ook te zien aan de tweede stint van Alonso, die langer door kon rijden op de medium band dan de andere coureurs tijdens de eerste tien rondjes. Ferrari en Williams verloren 0.063 seconden en 0.064 seconden per rondje dankzij degradatie van de banden, terwijl Mercedes, Stake F1 Team en Haas 0.075 seconden, 0.076 seconden en 0.080 seconden verloren per rondje dankzij de degradatie van de banden.

