Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner behoort voormalig Red Bull-protegé, maar vooral winnaar van de 2024-editie van de Grand Prix van Australië, Carlos Sainz, inmiddels ook tot de mogelijke kanshebbers op het zitje naast Max Verstappen.

Hoewel Sergio Pérez in de eerste twee races van het jaar precies heeft gedaan wat hij moest doen, als tweede achter Verstappen finishen, is hij nog altijd niet zeker van zijn zitje in de toekomst. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de vormdip van de Mexicaan vorig jaar, maar ook het grote verschil vergeleken met zijn teamgenoot. Het contract van 'Checo' loopt aan het einde van het seizoen af en hoewel de zesvoudig racewinnaar alles in eigen hand heeft, zijn er genoeg kapers op de kust. De man die vorig jaar al duidelijk heeft gemaakt dat hij in 2025 weer bij Red Bull wil zijn, Daniel Ricciardo, heeft op dit moment grote moeite om Yuki Tsunoda van zich af te schudden.

Dominante Sainz

Horner deelt bij Motorsport.com de complimenten uit aan de Ferrari-coureur: "Ik wil Carlos feliciteren met zijn dominante winst na het verlies van zijn blindedarm. Carlos reed een zeer goede race. Met name het tempo dat hij tijdens de middelste stint aan de dag legde, was erg indrukwekkend", zo was de teambaas onder de indruk.

Kan niets uitsluiten

Sainz komt oorspronkelijk uit het opleidingsprogramma van het Oostenrijkse team en op de vraag of de 27-jarige Spanjaard inmiddels ook op het lijstje staat, is Horner duidelijk. "Je kan niets uitsluiten na zo’n prestatie. Maar we willen de tijd nemen. Checo heeft ook een geweldige start van het seizoen achter de rug, maar werd tijdens deze race gehinderd door een tear-off onder zijn vloer. We hebben dus geen haast." Daarbij is er slechts één coureur geweest die de afgelopen seizoenen naast Verstappen en Pérez overwinningen heeft weten te pakken, namelijk Sainz. "Hij lijkt wel onze aartsvijand", knipoogt Horner.