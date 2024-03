Daniel Ricciardo, die een teleurstellend begin van het F1-seizoen 2024 heeft gekend en op maandag al in geruchten omtrent een ultimatum vanuit Red Bull te vinden was, zal volgende week vrijdag tijdens het raceweekend in Japan niet in actie komen tijdens de eerste vrije training.

Dit laat Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, weten in zijn column voor Speedweek. "Op vrijdag gebruiken we onze jonge coureur Ayumu Iwasa in de training, een 'All-Nippon' [volledig Japans] team. Bovendien zou het circuit van Suzuka geschikt moeten zijn voor de auto van de Racing Bulls." Tsunoda en Iwasa gaan dus tijdens VT1 in actie komen namens Visa Cash App RB, de thuisrace van Honda. Het is dus niet Liam Lawson, waar maandag ineens geruchten over verschenen, maar Iwasa die de kans gaat krijgen.

Lawson vanaf Miami vervanger Ricciardo?

Vanuit een medium in Nieuw-Zeeland kwam maandag het nieuws naar buiten dat Marko een ultimatum had gegeven aan Ricciardo, zoals hij dat vorig jaar ook bij Nyck de Vries zou hebben gedaan. Ricciardo zou de raceweekenden in Japan en China nog hebben om zich te laten zien. Mochten de resultaten hetzelfde blijven als tijdens de eerste drie races - P13, P16 en P12 - dan zou Lawson de vervanger van de Australiër zijn vanaf het raceweekend in Miami dat begin mei plaats gaat vinden.

Iwasa

Iwasa reed in 2021 in de Formule 3 namens Hitech en werd twaalfde met 52 punten en twee zeges. In 2022 en 2023 kwam hij in F2 uit namens Dams, seizoenen waarin hij vijfde en vierde werd in het kampioenschap met 141 en 165 punten en een handvol zeges. In 2024 is Iwasa actief in Super Formula, zoals Lawson dat vorig jaar ook was. Tijdens de eerste race van het seizoen, in Suzuka, werd hij negende. Op hetzelfde circuit krijgt hij volgende week vrijdag dus ook de kans om zich te tonen aan Red Bull Racing.

