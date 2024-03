Daniel Ricciardo is allesbehalve goed aan het F1-seizoen 2024 begonnen en is nog puntloos, daar waar Yuki Tsunoda veel meer indruk maakt en uit de auto wee te halen. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko heeft de Australiër een ultimatum gegeven.

Dit weet NZHerald maandag te melden. Volgens de site is het goed mogelijk dat Lawson vanaf mei al in het stoeltje van Visa Cash App RB zit als vervanger van Ricciardo. Ricciardo zou, zoals Nyck de Vries dat vorig jaar van Marko kreeg, een ultimatum hebben gekregen. "De Herald heeft begrepen dat Ricciardo een ultimatum heeft gekregen van het hoofd coureursontwikkeling van Red Bull, Dr Helmut Marko, een bekende bewonderaar van Lawson. Als Ricciardo er niet in slaagt om de komende twee Grand Prix in respectievelijk Japan en China te verbeteren, zal Red Bull een ruil uitvoeren waarbij Lawson waarschijnlijk in Miami in het stoeltje van de Racing Bulls zal plaatsnemen en de rest van het seizoen bij het team zal blijven."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo blijft vertrouwen houden: "Het is niet zo dat mijn hoofd gevuld is met onzin"

Lawson intern gezien als beste optie naast Verstappen

Daarnaast weet de site ook te melden dat Lawson intern bij Red Bull Racing wordt gezien als de beste optie naast Max Verstappen voor de lange termijn en dus niet Ricciardo of Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelander maakte vorig jaar indruk als vervanger van Ricciardo na zijn blessure in Zandvoort, door onder meer punten te scoren en eigenlijk constant in de buurt van de top tien te rijden zonder fouten te maken. Voor 2024 heeft Lawson echter geen stoeltje kunnen veroveren, maar zijn kans zou nu dus alsnog kunnen komen.

OOK INTERESSANT: Statistieken bandendegradatie Australië tonen aan: Red Bull was flink in het nadeel

Slechte start Ricciardo

Dat Ricciardo dit jaar niet goed is begonnen aan 2024 is een understatement, dus de geruchten zullen niet als een grote verrassing komen. Terwijl Tsunoda afgelopen weekend voor het eerst in 2024 punten verzamelde door zevende te worden tijdens de Grand Prix van Australië en al twee keer Q3 heeft gehaald, haalde Ricciardo nog geen enkele keer Q3 en eindigde hij op P13, P16 en P12 tijdens kleurloze races in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië. Dit heeft dus voor druk gezorgd, waarbij Red Bull Racing nu al overweegt om een verandering door te voeren.

Gerelateerd