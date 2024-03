Daniel Ricciardo weet voorlopig nog totaal niet te overtuigen in het nieuwe Formule 1-seizoen en dus is het tijd voor de Australiër om snel een ommekeer te bewerkstelligen. Na afloop van zijn twaalfde plek in zijn thuisland geeft hij nog maar eens aan vertrouwen te houden in zijn kwaliteiten.

Voorlopig heeft Ricciardo het in dit seizoen lastig en weet hij geen indruk te wekken op de Red Bull-leiding. Iets dat Helmut Marko recent ook al liet horen: "De kwalificatie van Yuki was erg goed en Ricciardo moet snel met iets komen", liet de Red Bull-adviseur na afloop van de tweede race van het seizoen horen. Ook in zijn thuisrace in Australië kwam de publieksfavoriet er eigenlijk weer niet aan te pas en kwam hij slechts als twaalfde over de streep. Dit terwijl teamgenoot Tsunoda knap zevende werd.

Gevoel van Ricciardo

Na afloop van opnieuw een teleurstelling geeft Ricciardo tegenover Motorsport.com aan hoe hij in zijn vel zit. "Ik weet in welk proces ik zit. Ik moet me gewoon op mezelf richten. Als ik enige ruis toelaat, dan gaat dat me afleiden van het pad waarop ik mij nu bevind. Ik dacht eerlijk gezegd dat we het jaar veel sterker zouden beginnen. Niet alleen ik - ook anderen - vragen zich af waarom het zo gaat. Het belangrijkste is echter dat we op ons pad blijven. Het is niet zo dat mijn hoofd gevuld is met onzin of iets dergelijks. Ik voel me eerlijk gezegd goed, maar door de resultaten voel ik me helaas nog niet geweldig.”

Nieuwe onderdelen

De auto zelf, daar is volgens Ricciardo helemaal niet zoveel mis mee. “Het is niet dat ik denk: wat gaat deze auto in vredesnaam doen als ik rem of stuur? Het lukt me gewoon niet de snelheid mee te nemen die Yuki wel heeft. Ik moet kijken wat ik beter kan doen. Ik stel ook veel vragen aan het team. Het proces is dus tweeledig. In de komende één of twee races krijgen we wat nieuwe onderdelen voor de auto. Ik verwacht dan een snelle ommekeer. En voor je het weet, presteren we weer geweldig. Ik zeg dit als een soort van grapje, maar ik geloof het wel. Hopelijk keren we het tij.”

