Dr. Helmut Marko onthult dat het zusterteam van Red Bull Racing, in de volksmond de Racing Bulls, maar officieel het Visa Cash App RB-team mogelijk wordt verkocht. De constructie tussen het zusterteam en de regerend constructeurskampioen lag de afgelopen maanden onder een vergrootglas en het lijkt er dus of Red Bull het tweede team van de hand gaat doen.

Vooral vanuit McLaren kwamen er klachten over de samenwerking tussen de twee teams. CEO Zak Brown heeft zich diverse keren over de constructie uitgelaten en meldde dat de FIA toch eens moet gaan kijken naar de samenwerking. Vooral tijdens de winterstop werden de klachten geopenbaard en dat was omdat er toch wel wat angst was dat het zusterteam ineens ook mee zou gaan doen om de podiumplekken. Toch lijkt dat in 2024 niet aan de orde, want Yuki Tsunoda kan maar mondjesmaat punten pakken.

Beslissing ligt bij aandeelhouders

Hoewel Marko niet onthult of de eerdere kritiek iets te maken heeft met een eventuele verkoop, legt hij bij OE24 wel de plannen bloot. "Er zijn veel geïnteresseerde partijen, maar uiteindelijk is het een aandeelhoudersbeslissing. De prijs is hoog voor een team, er is nog niets besloten."

Ingang Andretti?

De Formule 1 is populairder dan ooit en dat is dus ook terug te zien aan de verkoopprijs. Het team van Michael Andretti probeert nog altijd een ingang te zoeken in de koningsklasse. Het team van Alpine zou een mooi project zijn om over te nemen, maar mocht het Amerikaanse team erin slagen om het voormalig Minardi over te nemen, dan zou dan natuurlijk ook een uitkomst zijn. Van de FIA heeft Andretti al groen licht gekregen, van de FOM en dus de teams, niet.

