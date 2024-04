Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos is een filmpje van Red Bull Racing veelzeggend over de huidige situatie binnen het team. De Rotterdammer wijst naar de euforie die er zou moeten hangen bij het Oostenrijkse team na de overwinning in Japan, maar stelt dat er in de toplaag van de renstal nog steeds wrijving is.

Het is al een tijdje stil rondom de positie van Horner als teambaas, hoewel er op de achtergrond nog steeds een hevige strijd is om de macht. Marko is normaliter de man die over de coureurs gaat, maar die rol lijkt inmiddels te zijn geminimaliseerd. De afgelopen weken werd er namelijk gehint op een mogelijke komst van Fernando Alonso naar Red Bull en het was Horner die daarin de gesprekken voerde, in plaats van Marko die dat normaal gesproken doet.

Horner, Newey en Marko kibbelen

Volgens Doornbos zou het team nu in de zevende hemel moeten zijn, maar wijst hij naar een filmpje van het Oostenrijkse team. Daarin is Horner te zien die de toplaag aan de pitmuur bedankt voor hun werk tijdens de Grand Prix van Japan, maar Adrian Newey en Marko overslaat. In Crashen in de Keuken legt de Rotterdam het uit. "Dit is absoluut, als je even kijkt naar de resultaten, ze staan één en twee in het kampioenschap en ze leiden bij de constructeurs en een één-twee gescoord in Japan, bij motorleverancier [Honda]. Dan zou je moeten denken, iedereen is euforisch, maar in het topmanagement, daar is gewoon strijd momenteel, achter de schermen. Het topmanagement is: Christan Horner, Adrian Newey en Helmut Marko. Die zijn het niet met elkaar eens." Het resulteert volgens Doornbos in een situatie waarbij er verschillende groeperingen zijn binnen Red Bull Racing. "Er ontstaan kampen en dat zorgt voor wrijving achter de schermen. Je hebt daarnaast nog de kans van het tweede stoeltje dat op de markt ligt."

Geen Newey, geen Verstappen

Vervolgens legt Doornbos uit wat hij van de lopende situatie bij de regerend kampioen weet. "Als je hoort wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Het is Adrian Newey, die zo goed als zeker zijn contract niet wil verlengen. Eind 2025 stopt hij. Van Helmut Marko weten we, die gaat weg als Max weggaat of andersom. Hij en Helmut zijn [twee handen op één buik], omdat hij ooit die kans kreeg van Helmut. Die loyaliteit gaat veel verder dan wij ons kunnen voorstellen." Daarnaast is de rol van Newey ook cruciaal voor het behoud van Verstappen. "En als Adrian Newey weggaat, dan is er voor Max ook geen toekomst."

