Volgens ontwerper Adrian Newey hebben de updates op de RB20 precies gedaan wat Red Bull Racing van tevoren had uitgetekend. De wagen van het Oostenrijkse team is op enkele punten gewijzigd en Newey geeft bij Sky Sports F1 tekst en uitleg.

Op de donderdag in Japan waren de updates op de RB20 al te bespeuren. Zo zijn er onder de bevestiging van de HALO twee luchthappers te zien en is het bodywork hier en daar wat aangepast. Een update kan op de computer en in de windtunnel goed werken, maar Mercedes laat zien dat de correlatie ook nog altijd een dingetje kan zijn. Toch is dat bij Red Bull Racing voorlopig geen probleem en Newey legt zijn oordeel over de werking van het pakket uit.

"Van wat we hebben gezien van de sensoren en de meetsystemen, heeft het upgradepakket gebracht wat wij er van verwachtten", legt Newey uit. De verschillen tussen de teams zijn dit jaar een stuk kleiner en dat is de ontwerper ook opgevallen. "[Het was] een kleine winst in prestaties, maar we weten dat de prestaties naar elkaar toekomen." Hoewel de RB20 anders oogt dan de RB18 die in 2022 debuteerde, kijken we in 2024 toch naar een geĆ¼pdatete variant van die wagen. "De RB20 is een extreme versie die al in 2022 in gebruik is genomen."

