Andretti is nog in onzekerheid over wanneer het de Formule 1 als team mag komen versterken, maar heeft deze week een duidelijk statement afgegeven richting de FOM door voor het eerst foto's van de campus te delen.

De foto's, goed te zien bij Motorsport.com, laten zien dat het project al aardig op gang begint te komen. De campus, die in Fishers (in de buurt van Indianapolis, Verenigde Staten) ligt, moet in 2025 afgerond zijn. Er zal gewerkt worden aan IndyCar, Indy NXT en IMSA, allemaal raceklassen waarin Andretti actief is. Toch is het de bedoeling dat 50% van de werkzaamheden gefocust zal zijn op het F1-project van Andretti en General Motors.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Teambaas Alpine over Andretti: "Hadden voorcontract, maar daarna niks meer gehoord"

Michael Andretti over het project

Michael Andretti, CEO, zegt het volgende over het project. "Sinds het begin van de bouwwerkzaamheden hebben we de tijd genomen om elk aspect van het project te evalueren en uit te diepen. Ons doel blijft om een gezonde werkplek en cultuur te creëren voor werknemers en een campus die een bestemming kan zijn voor de gemeenschap, terwijl we ons richten op verbeterde prestaties en wedstrijdmogelijkheden voor onze raceteams. De bijgewerkte ontwerpen en richting bereiken al deze dingen en ik ben zo trots op wat we aan het bouwen zijn. Indiana is al vele jaren de thuisbasis van de Andretti-organisatie en de stad Fishers is erg gastvrij. We zijn erg blij met de voortgang van onze campus en kunnen niet wachten om officieel deel uit te maken van de gemeenschap."

OOK INTERESSANT: Szafnauer sprak met Andretti: "Ik heb nog vijf tot zeven jaar in me"

Wanneer zien we Andretti in F1?

Op 31 januari 2024 kwam de FOM met het statement dat Andretti voor nu in 2025, 2026 of 2027 niet toegelaten wordt in de Formule 1. Volgens de FOM zou het team niet competitief genoeg zijn en niet genoeg waarde toevoegen aan de koningsklasse, waarbij de voornaamste reden hiervoor de motorleverancier was. Cadillac wil vanaf 2028 pas motoren gaan leveren, waardoor de FOM twijfelt of Andretti met een andere leverancier meteen competitief is. Onder meer de FIA keurde de inzending goed, maar de FOM besloot dit dus niet te doen. Ook de teams waren kritisch, vooral omdat dit weer een team zou zijn waar het prijzengeld mee gedeeld moet worden zonder dat het prijzengeld zelf omhoog gaat. Voor nu is onduidelijk wanneer Andretti dan wel F1 komt versterken.

Gerelateerd