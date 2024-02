Otmar Szafnauer is inmiddels een halfjaar niet meer actief in F1 na zijn ontslag bij Alpine, maar is duidelijk op zoek naar een nieuw avontuur. De Amerikaanse Roemeen voerde al gesprekken met Andretti voordat het van het FOM te horen kreeg dat het in 2025 of 2026 niet als nieuw team de koningsklasse mag komen versterken.

In gesprek met Motorsport.com laat Szafnauer weten dat hij gesprekken heeft gevoerd met Andretti, zowel voor zijn vertrek bij Alpine namens Alpine zelf als na zijn ontslag om wellicht onderdeel te worden van het nieuwe team van Andretti. "Ik heb enkele gesprekken gehad met Michael Andretti. Hij belde me zelfs voordat ik naar Alpine ging, en ik heb hem verteld dat ik hem graag zou helpen. Als ze worden geaccepteerd, dan kan ik praten over betrokkenheid, ze opstarten en aan de gang krijgen. Ik heb nog vijf tot zeven jaar in me. Misschien heb ik een te hoge dunk van mezelf, maar ik geloof dat ik nog steeds de vaardigheden heb om een goed team samen te stellen dat concurrerend is in de Formule 1."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit zijn de grootste veranderingen richting het F1-seizoen 2024

Szafnauer ongeduldig

Szafnauer, die gedurende het seizoen 2023 werd ontslagen als teambaas van Alpine, heeft nog geen nieuwe baan gevonden. De voormalig teambaas laat wel duidelijk merken dat hij nog een avontuur aan wil gaan. "Hopelijk kan ik snel terugkomen. Het probleem is dat ik een beetje ongeduldig ben." Volgens Szafnauer waren er mogelijkheden bij zowel Alpine als Andretti, als ze geduld konden betrachten. "Maar daar wilden de topbazen sneller successen zien dan mogelijk was. Ik heb ze verteld wat mogelijk was, maar ze zeiden dat daar geen tijd voor was."

Onbegrip voor vertrek bij Alpine

Wat Szafnauer nog niet begrijpt, is waarom Alpine in 2023 op snelle sprong afscheid nam van hem en veel andere kopstukken. "Het lijkt erop dat ze niet begrijpen dat het tijd kost om een cultuur te veranderen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die we niet hadden. Ze hebben simpelweg niet de technische vaardigheden die ze nodig hebben. En dat was de reden voor onze onenigheid. En ik kreeg minder dan tien dagen van tevoren een waarschuwing voor hun beslissing, die vervolgens leidde tot mijn vertrek in België."