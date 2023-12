Dit zijn de grootste veranderingen richting het F1-seizoen 2024

Lars Leeftink

Dinsdag 5 december 2023 17:10 - Laatste update: 17:15

Het F1-seizoen 2023 is inmiddels al meer dan een week voorbij, waardoor de focus kan liggen op het seizoen 2024. Net zoals tijdens elk seizoen gaan er veel dingen veranderen richting het nieuwe seizoen in de koningsklasse. Wij zetten ze op een rijtje.

Ten opzichte van 2022 waren er in 2023 niet al te veel veranderingen. De veranderingen hadden vooral impact op de weekenden met een sprintrace en de grid, die door Silly Season 2022 behoorlijk op zijn kop werd gezet. Het bleek Max Verstappen en Red Bull Racing allemaal niet zoveel uit te maken. Verstappen won negentien van de 22 races en eindigde tijdens 21 van de 22 races op het podium. Hij won met een recordaantal punten, podiumplekken en zeges het kampioenschap, terwijl Red Bull Racing bij de constructeurs domineerde.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Zo ziet de Formule 1-kalender van 2024 eruit

Wat blijft hetzelfde?

Ten opzichte van 2023 zal de grid in 2024 niet echt veranderen. Negentien van de twintig coureurs die in 2024 aan de Formule 1 deel gaan nemen, begonnen ook aan het seizoen 2023. Alleen Nyck de Vries, die tijdens het seizoen vervangen werd, is er in 2024 niet bij. Daniel Ricciardo neemt zijn plaats in. Alle andere teams bestaan uit dezelfde namen als in 2023. Verder zijn er echter een paar grote en kleine veranderingen in 2024.

Dit keer wel langste kalender ooit?

Eind 2022 werd er een kalender bekend gemaakt met daarop 24 races, inclusief China en Imola. Dit zou het langste F1-seizoen ooit zijn geweest. China zou echter vanwege corona afgelast worden, terwijl Imola niet door zou gaan vanwege het slechte weer. In 2024 staan beide races weer op de kalender, net zoals de 22 races die in 2023 werden verreden. Geen nieuwe namen, geen afvallers. De vraag is nu of alle 24 races, na de afgelopen jaren al pogingen te hebben gedaan, eindelijk daadwerkelijk verreden kunnen worden. Op het oog lijkt vooral China hierin een belangrijke rol te gaan spelen, aangezien het de afgelopen jaren geen race kon organiseren vanwege corona.

Twee 'nieuwe' teams

Het laatste, meest recente team dat de Formule 1 kwam versterken en echt nieuw was, is nog steeds het team van Haas. In principe blijft dit in 2024 ook zo, want Andretti zal nog niet op de grid te vinden zijn. Toch gaan we in 2024 wel twee nieuwe teamnamen zien, waarbij naast de teamnaam nog wat andere dingen gaan veranderen. AlphaTauri zal een gedaanteverwisseling ondergaan en zal de huidige naam gaan veranderen. De geruchten voor nu wijzen naar Racing Bulls, met een nieuwe teambaas (Laurent Mekies) en een nieuwe kleurstelling.

Ook Alfa Romeo gaan we in 2024 als naam niet meer op de grid zien. Sauber heeft nog niet gecommuniceerd of het aan 2024 deel gaat nemen als Sauber of dat er nog een andere teamnaam gaat komen, maar net zoals bij AlphaTauri zal alles verder nagenoeg hetzelfde blijven. De overige acht teams zullen hetzelfde blijven.

Format sprintrace

Het format van de sprintrace gaat, wederom, op de schop. In 2023 werden er zes sprintraces gereden, iets wat in 2024 weer het geval zal zijn. Er worden sprintraces gereden in China, Miami, Oostenrijk, Austin, Brazilië en Qatar. Het format gaat dus wel veranderen. Het weekend begint op vrijdag met een vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace, waarna op zaterdag de sprintrace volgt en de dag wordt afgesloten met de kwalificatie voor de race. Op zondag zal de Grand Prix gewoon het programma blijven domineren.

Veiligheidsplan tijdens weekenden met extreem weer

Iedereen zal zich de 2023 Grand Prix van Qatar nog wel kunnen herinneren. Verschillende coureurs bleken met oververhitting uit de auto te stappen. Dat wil de FIA in 2024 voorkomen. "Na de extreme temperaturen tijdens de Grand Prix van Qatar heeft het comité updates van het technisch reglement goedgekeurd om een luchtschuif toe te staan die meer koeling biedt voor de coureur in de auto. Er wordt nog onderzoek gedaan naar extra koelopties voor extremere omstandigheden."

Meer kilometers tijdens filmdagen, minder testtijd

In februari begint de Formule 1 weer een beetje op gang te komen, met de liveries en de fimdagen van de nieuwe auto's. Teams mogen in 2024 twee dagen gebruiken om foto's en video's te maken op een circuit en 200 kilometer te rijden, iets wat in 2023 nog 100 kilometer was.

De testdagen zullen vervolgens van 21 tot 23 februari in Bahrein gehouden worden van 10:00 uur tot 19:00 uur lokale tijd. Dit zal dus negen uur duren (inclusief een uur pauze rond het middaguur) in plaats van de 9,5 uur in 2023. Een halfuur minder dus dan in 2023 het geval was. Het is voor de coureurs en teams het moment om zich voor te bereiden op het seizoen 2024, dat een week later geopend wordt in Bahrein.

Bandenwarmers blijven, geen tests met twee bandensets minder

In 2023 besloot F1 samen met Pirelli een test te doen met twee bandensets minder (11 in plaats van 13) om zo kosten en ruimte te besparen. Het idee kon op veel klachten rekenen van de coureurs, waardoor dit in 2024 niet nog een keer gedaan wordt. Ook het idee om tijdens de kwalificatie Q1 op de harde band, Q2 op de medium band en Q3 op de soft band te rijden, gaat in 2024 niet gebruikt worden.

Daarnaast was het idee ook om in 2024 geen bandenwarmers meer te gaan gebruiken. De coureurs waren hier echter totaal geen fan van en waren ervan overtuigd dat dit gevaarlijke situaties op zou leven. Voor nu is het rijden zonder bandenwarmers uitgesteld tot 2026. Verder zullen er in 2024 ook weer meer tests gedaan worden om het zicht tijdens regenachtige weekenden te verbeteren en de spray aan te pakken.

Teams mogen niet aan auto 2026 werken

Daar waar de teams al een tijdje bezig zijn met de nieuwe reglementen van 2026, die vooral op motorisch gebied behoorlijk veel veranderingen met zich mee gaan brengen, mogen ze in 2024 niet fysiek werken aan de auto van 2026. De teams hebben al data en prototypes in hun bezit, maar mogen hier in 2024 dus niet heel veel mee doen. Pas begin 2025 mogen de teams hieraan beginnen.

Minder tijd 'right to review' en betaling boetes

In 2023 hadden alle teams het recht om een 'right to review' aan te vragen, iets wat meerdere teams in 2023 deden om bijvoorbeeld de uitslag van de race aan te vechten. Hier hadden de teams in 2023 echter veertien dagen (twee weken) de tijd voor. In 2024 zal dit maar 96 uur (vier dagen) zijn.

Teams zullen in 2024, mochten ze een right to review aan willen vragen, ook een bedrag van 6000 euro moeten betalen. Dit moet gebeuren voordat het proces begint en zal alleen in kosten worden gebracht als de review gehandhaafd of goedgekeurd wordt.

Minder momenten om nachtklok te overtreden

In 2023 hadden teams gedurende het seizoen een paar uitzonderingen per nachtklok-periode. Deze periodes bestaan uit 42 uur voor VT1 tot tot 29 uur voor VT1 (eerste periode), 28 uur voor de start van VT1 tot de ochtend voor de start van VT1 (tweede periode) en de rest van het weekend (derde periode). Deze uitzonderingen zullen in 2024 minder worden. Tijdens de eerste periode gaat het aantal uitzonderingen van vier naar twee, terwijl het tijdens de tweede periode van drie naar twee en tijdens de derde periode op twee blijft staan. Tijdens alle drie de periodes hebben de teams nu dus twee uitzonderingen per seizoen om de nachtklok te overtreden zonder straf.