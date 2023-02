Jan Bolscher

Dinsdag 28 februari 2023 13:15

De Formule 1 heeft een verrassende "strategische samenwerking" aangekondigd met de Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur. De deal heeft een looptijd van minimaal vijftien jaar en is gericht op de ontwikkeling van jong motorsporttalent.

Volgens het persbericht wordt hiermee een "gloednieuwe motorsport-ervaring" naar Londen gebracht. Ook wordt de eerste kartbaan onder een voetbalstadion ter wereld later dit jaar geopend. Dit zal meteen de langste indoor elektrische kartbaan zijn van de Engelse hoofdstad. De aankondiging volgt na de opening van de F1 Arcade van afgelopen seizoen, waarmee de sport dichter dan ooit naar de fans moest worden gebracht. Zij krijgen hier de mogelijkheid om een avondje uit te gaan met als thema de Formule 1, inclusief simulators, eten en drinken en muziek.

Creëren van stage- en carrièremogelijkheden

Tottenham bevestigde de nieuwe deal op dinsdag middels een Twitter-bericht, waarin werd geschreven: "Tottenham Hotspur is verheugd een vijftienjarig strategisch partnerschap met de Formule 1 aan te kondigen waarmee een geheel nieuwe autosportervaring naar Londen zal worden gebracht: de eerste kartbaan ter wereld in het stadion en de langste indoor elektrische kartbaan van Londen gaan in de herfst van 2023 open. De samenwerking zal gericht zijn op het 'creëren van stage- en carrièremogelijkheden' voor jongeren en op het toevoegen van diversiteit aan de industrie. Educatieve activiteiten zullen door beide partijen worden verzorgd op lokale scholen om de verschillende richtingen in de autosport, waaronder techniek, onder de aandacht te brengen.

Duurzaamheid stimuleren

Formule 1-CEO Stefano Domenical vertelde erover: "Terwijl we onze sport over de hele wereld blijven laten groeien, stelt de samenwerking met wereldberoemde merken zoals Tottenham Hotspur ons in staat om de Formule 1 en de autosport naar een nieuw en divers publiek te brengen. De kart-ervaring wordt een bestemming en een plek die families, vrienden en aspirant-coureurs van over de hele wereld willen bezoeken en waar ze van zullen genieten. Onze merken hebben een gedeelde visie om levensveranderende carrièremogelijkheden te creëren, diversiteit en inclusie te promoten, zoals via de onlangs aangekondigde F1 Academy, en ecologische duurzaamheid te stimuleren.