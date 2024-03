Social media ontploft na verrassende GP in Australië: "Geen Nederlands volkslied vandaag!"

De F1 Grand Prix van Australië was er één van uitersten. Ferrari sleepte enerzijds een één-twee over de streep, terwijl Mercedes met twee auto's de finish niet wist te halen. Red Bull Racing had een teleurstellend weekend, terwijl Haas juist een dubbele puntenfinish wist te realiseren. Op social media werd er gesmuld van deze onvoorspelbare wedstrijd in Down Under.

De race in Melbourne was er eentje waar menig neutrale Formule 1-fan al enige tijd op zat te wachten. Waar het voorheen steevast het Nederlandse volkslied was dat na afloop van een wedstrijd te horen was, klonk er nu Il Canto degli Italiani, ofwel het Italiaanse volkslied, uit de speakers op Albert Park. Ferrari verraste namelijk door met een één-twee, mede door de uitvalbeurt van Max Verstappen. Maar er waren meer verrassingen die de hoge hoed verlieten. Een teleurstellende Sergio Pérez, een dubbele uitvalbeurt voor Mercedes, het ontbreken van Logan Sargeant, een dubbele puntenfinish voor Haas en een podium voor McLaren. Op social media kon men het optreden in Australië wel waarderen.

Artikel gaat verder onder video

Social media smult van show in Melbourne

Op X, voorheen bekend als Twitter, stroomden de reacties binnen tijdens en na afloop van de race in Melbourne. Toen Verstappen uitviel met remproblemen begon het enthousiasme toe te nemen. Niet zozeer omdat het Verstappen niet gegund werd, maar omdat we nu eindelijk eens een andere winnaar te zien gingen krijgen. "Geen Nederlands volkslied vandaag!", zo klonk het in één van de reacties. "Max ligt eruit! We hebben een race!", zo schreef iemand anders. Weer een andere reactie luidt: "Nooit gedacht dat ik de dag zou meemaken dat Max Verstappen zou uitvallen tijdens een race." Hieronder hebben we een aantal van de reacties op een rij gezet.

LEES MEER: Sainz wint Grand Prix van Australië na uitvalbeurt Verstappen en enorme crash Russell

how it started how it is going#AustralianGP pic.twitter.com/EKppyBdTrh — Mar 🏎 (@cthlxnelyheart) March 24, 2024

Sauber pit crew every time a driver pits to change tyres #AustralianGP #P1 pic.twitter.com/Rt8N5ChaWR — ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) March 24, 2024

Ferrari is committing a big mistake by signing washed Hamilton.



Carlos Sainz is one of the most consistent drivers in the grid & always performs well under pressure.



Letting him go is not the right option.#Ferrari #CarlosSainz #F1 #AustralianGP #LEWISHAMILTON — Rishi (@RishJ01) March 24, 2024

Carlos fuckin Sainz you beauty! Keep shitting on Fred & Ferrari. Mega job right from lights out. #AustralianGP #F1 — Jainam Mehta (@Jainam09) March 24, 2024

Lewis Hamilton and Max Verstappen are out of the race , where did I see this before ? #AustralianGP #P1 pic.twitter.com/R5BBiJ9Csl — ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) March 24, 2024

"welcome to the max verstappen cool down room podcast, unfortunately our regular host cannot be here this weekend, however friend of the show carlos sainz is taking the lead today! we welcome charles leclerc and lando norris to the hot seats." 😂🙈#F1 #AustralianGP 🇦🇺 — nikki.🧡 (@nikkitbh) March 24, 2024

Great race. Ferrari took advantage of Max mishap.



Carlos is a tough dude.



Hass in the points again. I was loving this race. #AustralianGP — Sky Walker (@Dwalk91) March 24, 2024

Waking up to find Verstappen didn't win the #AustralianGP pic.twitter.com/WODZnOBN4N — Cons (@Connieandjake) March 24, 2024

Gerelateerd