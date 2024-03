Carlos Sainz Jr. heeft de F1 Grand Prix van Australië gewonnen. De Spanjaard ging Max Verstappen in de beginfase voorbij en zag vervolgens hoe de Red Bull te kampen kreeg met remproblemen en uitviel. Charles Leclerc werd tweede, gevolgd door Lando Norris. George Russell kende een enorme crash in de absolute slotfase. Lewis Hamilton viel ook uit.

In Nederland was het nog pikkedonker toen onder de stralende zon in Australië de Grand Prix op Albert Park van start ging. Wie zijn wekker vroeg had gezet, zag hoe Verstappen mocht beginnen vanaf pole position. Sargeant was er niet bij, aangezien hij zijn chassis eerder in het weekend af moest staan aan Albon. Zhou ving de race aan vanuit de pitstraat. Bij het uitgaan van de lichten kwam Verstappen goed weg, maar werd al vrij snel voorbij gestoken door Sainz. Niet veel later bleek dat Verstappen problemen had met zijn remmen. Toen zijn remblokken begonnen te roken, werd duidelijk dat Verstappen noodgedwongen de handdoek in de ring moest werpen. Zijn raceweekend in Australië eindigde zodoende in mineur. Met Sainz aan de leiding, gevolgd door Norris, Leclerc en Piastri, ging de race verder.

Hamilton valt uit, Alonso profiteert van VSC

Terwijl diverse coureurs hun kans schoon zagen voor een eventuele overwinning na de uitvalbeurt van Verstappen, ging die hoop - in zoverre die er al was - voor Hamilton in rook op. Na ongeveer een kwart wedstrijd gaf zijn motor de geest en moest hij zijn W15 noodgedwongen langs de baan parkeren. Het leverde een Virtual Safety Car op, wat onder meer gunstig uitpakte voor Alonso, die hierdoor tijd - en uiteindelijk ook plekken - wist te winnen met zijn pitstop. Pérez reed zo halverwege de wedstrijd rond op de vijfde positie, maar had onvoldoende snelheid om mee te doen om de overwinning. Die overwinning leek ook verder weg dan ooit voor Leclerc, die vanaf de tweede positie niet het tempo van Sainz wist te matchen.

Sainz blijft aan de leiding, enorme klapper voor Russell

Leclerc moest meer in zijn achteruitkijkspiegels kijken dan hem lief was, want Norris én Piastri kwamen met rasse schreden dichterbij. Maar naarmate het einde naderde, begon in ieder geval Piastri tijd te verliezen. Norris wist wel in de buurt te blijven, maar kwam tekort om een serieuze poging te doen bij de Monegask. Wie wel vol in de aanval ging in de slotfase, was Russell. De Brit zette alles op alles om Alonso voorbij te gaan voor plek zes. Hij nam hierbij echter te veel hooi op z'n vork, want vlak voor het einde ging het gruwelijk mis. Russell crashte hard en zag al zijn potentiële punten door het putje gespoeld worden. Niet veel later passeerde Sainz als winnaar de finishlijn, gevolgd door teamgenoot Leclerc.

De derde plaats ging uiteindelijk naar Norris, die op gepaste afstand teamgenoot Piastri als nummer vier over de streep zag komen. Daarachter volgde Pérez, die een teleurstellende race kende in Down Under. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Alonso (P6), Stroll (P7), Tsunoda (P8), Hülkenberg (P9) en Magnussen (P10).

