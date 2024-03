Leclerc na één-twee voor Ferrari in Australië: 'Meer dan dit konden we niet doen'

Charles Leclerc kwam tijdens de F1 Grand Prix van Australië als tweede over de streep, achter Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. Ferrari sleepte zodoende een één-twee over de streep in Melbourne en dat was meer dan waar men op voorhand van had kunnen dromen. Leclerc was na afloop dan ook tevreden over het behaalde teamresultaat.

Leclerc kwam in Down Under nog niet helemaal lekker uit de verf en kwalificeerde zich gisteren dan ook ruimschoots achter zijn teamgenoot. Leclerc vertrok uiteindelijk vanaf de vierde startpositie, maar maakte gedurende de race twee plekken goed. Eentje werd hem cadeau gedaan door Max Verstappen, die uitviel met remproblemen, maar McLaren-coureur Lando Norris wist hij wel - samen met zijn team - te verschalken. Vervolgens was het vooral in de achteruitkijkspiegels kijken voor Leclerc, maar hij kwam nimmer in grote problemen. Uiteindelijk sleepte hij samen met Sainz een één-twee over de streep voor Ferrari. Een resultaat dat de Italianen al lang niet meer hadden behaald. Na afloop heerste er dan ook vooral tevredenheid.

Leclerc blij met teamprestatie Ferrari in Australië

Leclerc verscheen kort na de race bij de microfoon. van oud-teambaas Guenther Steiner, die de interviews voor zijn rekening nam. Als hem gevraagd wordt of hij tevreden is met het behaalde resultaat, antwoordt Leclerc instemmend. "Ja, het voelt goed voor het team natuurlijk. Het is geweldig dat we dit konden doen. Carlos had een fantastisch weekend na zijn operatie, hij kende een geweldige race", zo liet Leclerc weten. Meedoen om de overwinning was er na de eerste stint eigenlijk al niet meer bij voor de Monegask. "In de eerste stint moest ik vooral naar achteren kijken en daardoor moesten we eerder stoppen."

Ferrari had niet meer kunnen doen

Ferrari heeft met de één-twee in Melbourne een goede stap gemaakt in het coureurs- én constructeurskampioenschap. Hoewel Leclerc achter zijn teamgenoot finishte, is hij wel blij voor het team in het algemeen. "Carlos was snel. Ik ben blij voor hem en ik ben blij voor het team. Het zijn belangrijke punten. We hadden wat dat betreft niet meer kunnen doen", aldus de Ferrari-coureur.

Let’s go @Charles_Leclerc!!! Finishing off the perfect race for the team! 👏 🏆 pic.twitter.com/a5oyeepyCF — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 24, 2024

