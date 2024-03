Max Verstappen kwam niet aan de finish van de Formule 1 Grand Prix van Australië, nadat een van zijn remmen in brand vloog. Al wordt de oorzaak nog steeds onderzocht door Red Bull, Helmut Marko maakt zich geen zorgen dat het in Japan weer gebeurt.

Verstappen was vorige week in geen enkele sessie de snelste coureur tot Q3. De drievoudig wereldkampioen verdiende tegen de verwachting in de pole voor de race op het Albert Park Circuit. Hij kwam bij de start goed weg en behield de eerste plek in de openingsronde. In de tweede ronde maakte hij een foutje wat Carlos Sainz de kans gaf om hem met behulp van de DRS in te halen en in ronde vier kwam er rook uit de RB20 van Verstappen. De Nederlander reed langzaam richting de pits toen de rem rechtsachter explodeerde en er een klein brandje ontstond. Het was zijn eerste uitvalbeurt sinds 2022, toevallig ook in de Grand Prix van Australië. Twee jaar geleden was het echter het brandstofsysteem dat het begaf. Verstappen zag een kans op een recordevenarende tiende zege op rij in rook opgaan, terwijl Sainz er met de winnaarsbokaal vandoor ging.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Windsor over 'saaie' F1 dankzij Verstappen: "Nooit saai, ook niet als dezelfde persoon wint"

Optimistisch over Japan

Waarom de rem van Verstappen in brand vloog, is nog steeds niet bekend. Remfabrikant Brembo liet eerder deze week weten dat de verantwoordelijkheid waarschijnlijk bij Red Bull Racing ligt en niet bij hun. Marko blikte terug op Melbourne in een interview met het Oostenrijkse platform Laola1: "De rem van Max ging kapot, de precieze oorzaak daarvan wordt nog steeds onderzocht," aldus de hoofdadviseur van Red Bull. "Maar het is in ieder geval niet de remklauw zelf geweest. Het is meer een montageprobleem, maar daar moet nog op gecheckt worden. Ik maak me niet druk om Japan, daar zal geen probleem zijn."

Marko ging ook in op het teleurstellende P5-resultaat van Sergio Pérez. De Mexicaan verloor downforce halverwege de race in Australië, niet alleen omdat een tear-off van een vizier aan zijn vloer vastzat, maar de vloer was ook nog beschadigd geraakt door een kerb. "Daarom kon hij niet meer de tijden rijden die hij eerder reed. Doordat hij minder downforce had, werd de bandenslijtage ook erger. Suzuka is een 'power' circuit dat bij ons past, en Max is daar altijd geweldig. Ik ben heel optimistisch," zo blikte hij vooruit op de Grand Prix van Japan.

Gerelateerd