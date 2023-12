Vincent Bruins

Het Formule 1-seizoen van 2023 is met de Grand Prix van Abu Dhabi van vorig weekend nog maar net afgesloten of Pirelli heeft de compounds voor de eerste drie Grands Prix van 2024 al bevestigd. We nemen de banden voor Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië even door.

Pirelli heeft vijf verschillende compounds: de C1 tot en met de C5, van hard naar zacht. Ieder raceweekend worden er drie verschillende compounds meegenomen. Voor de 2023-seizoensopener in Bahrein werden de C1, C2 en C3 gebruikt. De Italiaanse fabrikant nam dezelfde keuze voor Spanje, Groot-Brittannië, Nederland, Japan en Qatar. Pirelli bracht C2, C3 en C4 mee naar Saoedi-Arabië, Australië, Miami, België, de Verenigde Staten en São Paulo. De zachtste drie banden, C3, C4 en C5, werden gebruikt in Azerbeidzjan, Monaco, Canada, Oostenrijk, Hongarije, Italië, Singapore, Mexico-Stad en Las Vegas. In 2023 was er ook nog de C0-compound, maar deze werd geen enkele keer meegenomen en is daarom voor 2024 uit de roulatie gehaald.

Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië

Tijdens de wintertests op het Bahrein International Circuit mag elke compound gebruikt worden, maar voor de Grand Prix van Bahrein die een week later plaatsvindt op 2 maart, heeft Pirelli gekozen voor de C1, C2 en C3, de hardste compounds dus. Voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het snelle Jeddah Corniche Circuit zal de bandenfabrikant de C2, C3 en C4 meenemen. Voor de twee races in het Midden-Oosten zijn het dus dezelfde compounds als afgelopen seizoen. Na het verzamelen van allerlei data heeft Pirelli gekozen voor andere banden voor de Grand Prix van Australië in Melbourne in de hoop teams meer mogelijkheden te kunnen geven qua strategieën. In plaats van de C2, C3 en C4 zullen de C3, C4 en C5, de zachtste compounds, gebruikt worden.