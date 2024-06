Volgens bandenexpert Kees van der Grint legt de Formule 1 vandaag de dag het accent te veel op het managen van de systemen. Of het nu gaat om het brandstofverbruik of het beheer van de banden, alles is erop gericht om de levensduur zo lang mogelijk uit te rekken, in plaats van zo hard mogelijk het rondje afwerken.

Sinds 2011 is Pirelli alleenheerser binnen de Formule 1 als het neerkomt op de banden. In de tijd ervoor is er eigenlijk bijna altijd wel een zogeheten 'bandenoorlog' geweest. De teams concurreren met elkaar en dat deden de leveranciers van het rubber ook. Pirelli moet nu banden ontwikkelen die voor elke auto, die toch weer anders in elkaar zit, goed moet werken. Dat zorgt ervoor dat de teams conservatief te werk gaan, maar een snelle verandering ziet de voormalig topman van Bridgestone niet gebeuren. In gesprek met Formule1.nl legt Van Der Grint uit dat de sport eigenlijk best conservatief is.

Te veel regels in F1

Vandaag de dag wordt er een heleboel gemanaged binnen de Formule 1 en dat vindt Van Der Grint geen goede ontwikkeling. "Ik vind dat een handicap en dat er teveel de nadruk wordt opgelegd met het argument: 'het is nu eenmaal zo'. Ik vind, ik heb veel problemen met de huidige Formule 1, maar ik vind het managen van de banden, maar ook van de benzine... Ik denk dat motorsport, karting, motorfietsen, is gewoon vanaf het begin het gas vol open en zo hard gaan als het kan. Het is nu veel te veel gereguleerd."

Pirelli ook de dupe van het reglement

Wat betreft de banden vindt Van Der Grint het niet de schuld van Pirelli, die volgt in zijn ogen namelijk gewoon wat de FIA voorschrijft: "Het is flauw om daar alleen maar bij Pirelli op te wijzen of de schuld te geven. Dit is namelijk ook weer het reglement." Een concurrent zou in zijn ogen de boel opschudden. "Als er competitie zou zijn en dat is een heel moeilijk thema, dan moet je ook wel iemand hebben die de handschoen aantrekt. Dan zouden we namelijk pas echt weten of het echt niet goed is of dat het gewoon niet kan." Van Der Grint wijst vervolgens naar de geschiedenis van de Formule 1, waarbij er vaak verschillende bandenleveranciers waren. In zijn ogen is dat niet per se positief, wel wordt de gevestigde orde daarmee opgeschud en dat is volgens de voormalig topman van Bridgestone wel een goed gegeven.

F1 niet vooruitstrevend, maar conservatief

Dat er weinig grote veranderingen wordt doorgevoerd heeft natuurlijk ook te maken met de houding van de sport. In de ogen van Van Der Grint moeten de fans wel doorhebben dat de Formule 1 een hele conservatieve sport is: "Mensen denken, dat [F1] is hitech en vooruitstrevend. Nee, ze zijn hartstikke conservatief."

