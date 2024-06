Hoewel het allemaal nog maar moet gebeuren in Spanje, verwacht dr. Helmut Marko niets minder dan de zege in Barcelona. In zijn ogen is de RB20 het beste pakket en met Max Verstappen achter het stuur, beschikt het team ook over de beste coureur.

Aankomend weekend gaat de eerste triple header van het seizoen beginnen. Na de wedstrijd in Spanje, reist het spektakel namelijk af naar de Red Bull Ring in Oostenrijk en week later staat de grote prijs van Groot-Brittannië op de planning. Voor Red Bull wordt het ook een belangrijk drieluik. Zo wist Verstappen nog wel in Canada te winnen, maar of de RB20 het snelste pakket is, daar lijken toch wel wat twijfels over te zijn. Met de wedstrijd in Spanje, keert het spektakel weer terug naar een traditionele baan en het zal interessant worden om te zien of Red Bull Racing daar weer zal domineren.

Grand Prix van Spanje

Het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft geen hoge kerbstones en er zouden ook geen hobbels moeten zijn en dus lijkt Red Bull in het voordeel te zijn. Zo ziet Marko dat ook bij OE24: "Als we in Barcelona sterk zijn, dan zijn we dat hopelijk een week later in Oostenrijk en weer een week later in Silverstone ook. Deze drie races gaan veel zeggen over de echte krachtsverhoudingen." Toch moet het team zich ook niet blindstaren op Barcelona. Zo was Mercedes vorig jaar ook sterk in Spanje, maar viel dat in de rest van het jaar wel mee. "Vorig jaar was het team in Barcelona ook sterk, maar dat was toen een uitschieter", zo vertelt Marko over het Duitse team. De afgelopen races leek Red Bull iets van de dominantie te zijn verloren, maar volgens Marko staat als een paal boven water dat de renstal nog steeds hét te kloppen team is. "We hebben het beste pakket en de beste coureur", aldus de adviseur van Red Bull Racing.

