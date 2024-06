Kwartje is gevallen bij Allison: "Hoe konden we zo dom zijn?"

De technisch directeur van Mercedes, James Allison, heeft inmiddels door hoe de W15 verbeterd kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van het verlies van downforce. De Brit is in de Beyond the Grid-podcast eerlijk over de progressie van het Duitse team en stelt dat het toch wel lang heeft geduurd voordat het team de kneepjes van het huidige tijdperk door heeft gekregen.

Vanaf 2022 maakt de Formule 1 gebruik van het grondeffect om daar vandaan de neerwaartse druk te halen. Dat was niet op het lijf geschreven van Mercedes, die in dat seizoen met een innovatieve wagen op de proppen kwam. Het zeropod-concept was gewaagd en het team kreeg het uiteindelijk ook niet aan de praat. De verantwoordelijke voor dat concept, Mike Elliott, heeft inmiddels plaats moeten maken voor Allison, die langzaam maar zeker het huidige concept begint door te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko vertrouwt op Verstappen in Spanje: 'We hebben de beste coureur'

W15 beter in balans

De afgelopen paar races lijkt Mercedes, net als Ferrari en McLaren een stapje richting Red Bull Racing te hebben gezet en Allison geeft tekst en uitleg: "Wat er de afgelopen twee, drie races is veranderd, is dat we de auto zo hebben aangepast dat hij een redelijke balans heeft tussen hoge en lage snelheden en een redelijke balans in bochten." Lewis Hamilton had het vorig jaar vooral over een 'losse' achterkant en daarmee bedoelde hij dat de achterkant van de wagen aan het glijden was in de bochten. Dat probleem behoort dan ook tot de verleden tijd, zo stelt Allison: "Het betekent gewoon dat de coureur zowel op de voor- als achteras kan vertrouwen in een snelle bocht en een langzame bocht en dat hij erop kan vertrouwen vanaf het moment dat hij op de rem trapt aan het begin van de bocht tot aan de apex en de andere kant eruit."

OOK INTERESSANT: Silverstone ziet kaartverkoop teruglopen en wijst naar dominantie Verstappen

Geen 'eureka'-momentje, maar 'hoe konden we zo dom zijn'-momentje

Ook moet Allison toegeven dat het kwartje wat laat is gevallen bij Mercedes en hoewel het een positief punt is dat de renstal progressie kan gaan boeken, ziet hij het toch wel eerder als een gênant momentje. "'Eurekamomenten' zijn momenten waarop je met plezier iets begrijpt dat nog niemand eerder heeft begrepen en waarbij je je kennis hebt vergroot. Dat is iets heel moois, maar bij ons is het meer een 'oh god hoe konden we zo dom zijn' soort moment, waarop je het pad voorwaarts ziet en je het eerder had moeten zien", aldus Allison.