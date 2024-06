Volgens Silverstone-directeur Stuart Pringle zorgt de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing ervoor dat het circuit nog niet is uitverkocht voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, die begin juli plaatsvindt.

Daar waar er wereldwijd genoeg interesse in de koningsklasse lijkt te zijn, wijst Pringle naar terughoudend publiek in Groot-Brittannië. Zo werd het evenement in 2022 nog in recordtempo uitverkocht en afgelopen jaar waren er naar schatting zo'n 480.000 fans verdeeld over het weekend. Toch lijkt de piek er al te zijn geweest, want dit jaar is het evenement nog niet uitverkocht en in gesprek met Autosport.com wijst de directeur onder anderen naar de dominantie van Verstappen.

In 2023 was het te druk

Dit seizoen kan het evenement in Silverstone niet de 480.000 fans aantikken van vorig jaar. Dat heeft ermee te maken dat de organisatie de capaciteit heeft verlaagd. Het Grand Prix-weekend van vorig jaar was weliswaar uitverkocht, maar de 'klantervaring' zou er baat bij hebben, dat er iets minder fans rondlopen op de locatie. Daarmee wil Silverstone voorkomen dat het té druk wordt tijdens het Formule 1-weekend.

Dominantie Verstappen

Hoewel het raceweekend nog niet is uitverkocht, maakt Pringle zich nog geen zorgen. Over de oorzaak, daar heeft hij wel een idee over. "Als er een grote kans is op dezelfde winnaar en het gevaar uit de sport wordt gehaald, haalt dat de scherpe kantjes eraf. Vorig jaar was het erg repetitief in de zin van één team dat domineerde en dit seizoen gingen ze op dezelfde manier van start. Dingen veranderen nu misschien en ik erken dat we een aantal jaren hebben gehad waarin een Britse coureur het kampioenschap domineerde, en dat vonden we als Britse promotor niet zo erg! Maar het is zeker een stuk moeilijker geworden nu Red Bull domineert", aldus Pringle.

Kritiek

Toch lijken niet alle fans het met die uitleg eens te zijn. Op social media wordt er namelijk niet zozeer naar de dominantie van Verstappen gewezen, maar eerder naar de prijs van de kaartjes. Die zijn de afgelopen jaren namelijk flink gestegen. Daarnaast zorgt de populaire Lando Norris namelijk tegenwoordig wel voor een flinke aanwas in het VK en Lewis Hamilton is ook nog altijd populair op thuisgrond.

